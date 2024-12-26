Туристы разъехались по регионам

Объем бронирований российских отелей по итогам 2024 года вырос более чем на 17%, а на долю внутреннего туризма уже приходится 75% гостиничных заказов. Самый заметный прирост среди регионов показала Калмыкия, крайне активно туристы бронировали путешествия на Дальний Восток и в восстанавливающийся после спада прошлых лет Крым. Потеряли туристов субъекты вблизи районов боевых действий и некоторые регионы Северного Кавказа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Общее число гостиничных бронирований в российских отелях в 2024 году выросло на 17,6% по сопоставимым объектам, подсчитали для “Ъ” в Travelline (крупная система управления бронированиями). В сервисе «Островок» отметили увеличение спроса на 2% год к году. В OneTwoTrip добавляют, что внутренние направления в этом году сформировали 75% гостиничных заказов.

Гендиректор Azimut Hotels Максим Бродовский говорит, что количество бронирований по его сети за год прибавило 15%. Он отмечает выраженную позитивную динамику во Владивостоке, Новосибирске и Екатеринбурге. В Cosmos Hotel Group говорят, что самыми популярными направлениями среди гостей сети в этом году стали Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск и Казань.

В целом по рынку самый заметный прирост среди регионов, по данным Travelline, показала Калмыкия, где число бронирований выросло на 63,8% год к году. Динамика может быть связана с улучшением транспортной доступности. Работа аэропорта Элисты была ограничена с началом боевых действий на Украине и возобновилась в мае этого года. В июне полеты из Москвы впервые с 1990-х годов запустил «Аэрофлот» (см. “Ъ” от 13 мая).

В Еврейской автономной области прирост на 48,8%, следует из данных Travelline. В «Островке» отмечают, что повышенный спрос характерен для всего Дальнего Востока. Интерес к Амурской области вырос на 33%, к Камчатке — на 27%, Сахалину — на 25%. В Travelline замечают, что третье место по динамике бронирований показал Крым: прирост составил 46,9% год к году. Туроператоры фиксировали увеличение интереса к Крыму с начала 2024 года. Но речь скорее идет о восстановлении: от значений 2021 года турпоток отстает примерно на 25%, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

Позитивными оказались результаты Русского Севера: в Мурманской области объем гостиничных бронирований вырос на 13% год к году, в Архангельской — на 23%, говорят в «Островке». В «Яндекс Путешествиях» зафиксировали рост интереса к Мурманской области более чем в полтора раза за год.

Снижение числа бронирований в Travelline заметили ожидаемо в регионах вблизи мест боевых действий. Отельеры Белгородской области в этом году потеряли 24,5% спроса к прошлому, Брянской — 6,2%. В Курской области отмечен незначительный прирост — на 2,2%. В «Островке» замечают, что снижение спроса на 2% в этом году также показала Воронежская область, на 1% — Ростовская.

Хуже среднерыночных значений динамика оказалась в регионах Северного Кавказа, следует из данных Travelline. Спрос на размещение в Чечне за год сократился на 5,9%. В Северной Осетии прирост на 3,8%, в Дагестане — на 5,8%. Стабилизация прослеживается после выраженного роста спроса в 2021–2023 годах. Господин Ромашкин видит просадку именно по экскурсионным турам: санатории Ставропольского края и горнолыжные курорты сохраняют рост.

Средний тариф на размещения в российских отелях год к году вырос на 21,3%, отмечают в Travelline. В «Островке» отмечают, что показатель достиг 5,2 тыс. руб. за ночь, прибавив 16% год к году. Аналитики «Яндекс Путешествий» говорят о росте на 20%, до 6,8 тыс. руб. Наиболее заметное увеличение тарифа в Travelline заметили в Северной Осетии — на 35,6%, Башкирии — на 33,8% и Москве — на 29,4%. Снижение в двух регионах: в Магаданской области — на 9,9% за год, в Ингушетии — на 1,3%.

Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова отмечает, что на следующий год уже оформлено в три раза больше заказов, чем в декабре прошлого года. Аналитики «Островка» предполагают, что в 2025 году география поездок по России расширится. В числе перспективных направлений они выделяют Свердловскую область, развивающуюся как направление промышленного туризма, и Алтай. Число бронирований в этих регионах на следующий год выросло на 29% и 32% год к году. Крым также сохранил рост, прибавив 26%.

Александра Мерцалова