Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Туристы разъехались по регионам

Число путешествий по России выросло за год почти на 20%

Объем бронирований российских отелей по итогам 2024 года вырос более чем на 17%, а на долю внутреннего туризма уже приходится 75% гостиничных заказов. Самый заметный прирост среди регионов показала Калмыкия, крайне активно туристы бронировали путешествия на Дальний Восток и в восстанавливающийся после спада прошлых лет Крым. Потеряли туристов субъекты вблизи районов боевых действий и некоторые регионы Северного Кавказа.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Общее число гостиничных бронирований в российских отелях в 2024 году выросло на 17,6% по сопоставимым объектам, подсчитали для “Ъ” в Travelline (крупная система управления бронированиями). В сервисе «Островок» отметили увеличение спроса на 2% год к году. В OneTwoTrip добавляют, что внутренние направления в этом году сформировали 75% гостиничных заказов.

Гендиректор Azimut Hotels Максим Бродовский говорит, что количество бронирований по его сети за год прибавило 15%. Он отмечает выраженную позитивную динамику во Владивостоке, Новосибирске и Екатеринбурге. В Cosmos Hotel Group говорят, что самыми популярными направлениями среди гостей сети в этом году стали Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск и Казань.

В целом по рынку самый заметный прирост среди регионов, по данным Travelline, показала Калмыкия, где число бронирований выросло на 63,8% год к году. Динамика может быть связана с улучшением транспортной доступности. Работа аэропорта Элисты была ограничена с началом боевых действий на Украине и возобновилась в мае этого года. В июне полеты из Москвы впервые с 1990-х годов запустил «Аэрофлот» (см. “Ъ” от 13 мая).

В Еврейской автономной области прирост на 48,8%, следует из данных Travelline. В «Островке» отмечают, что повышенный спрос характерен для всего Дальнего Востока. Интерес к Амурской области вырос на 33%, к Камчатке — на 27%, Сахалину — на 25%. В Travelline замечают, что третье место по динамике бронирований показал Крым: прирост составил 46,9% год к году. Туроператоры фиксировали увеличение интереса к Крыму с начала 2024 года. Но речь скорее идет о восстановлении: от значений 2021 года турпоток отстает примерно на 25%, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

Позитивными оказались результаты Русского Севера: в Мурманской области объем гостиничных бронирований вырос на 13% год к году, в Архангельской — на 23%, говорят в «Островке». В «Яндекс Путешествиях» зафиксировали рост интереса к Мурманской области более чем в полтора раза за год.

Снижение числа бронирований в Travelline заметили ожидаемо в регионах вблизи мест боевых действий. Отельеры Белгородской области в этом году потеряли 24,5% спроса к прошлому, Брянской — 6,2%. В Курской области отмечен незначительный прирост — на 2,2%. В «Островке» замечают, что снижение спроса на 2% в этом году также показала Воронежская область, на 1% — Ростовская.

Хуже среднерыночных значений динамика оказалась в регионах Северного Кавказа, следует из данных Travelline. Спрос на размещение в Чечне за год сократился на 5,9%. В Северной Осетии прирост на 3,8%, в Дагестане — на 5,8%. Стабилизация прослеживается после выраженного роста спроса в 2021–2023 годах. Господин Ромашкин видит просадку именно по экскурсионным турам: санатории Ставропольского края и горнолыжные курорты сохраняют рост.

Средний тариф на размещения в российских отелях год к году вырос на 21,3%, отмечают в Travelline. В «Островке» отмечают, что показатель достиг 5,2 тыс. руб. за ночь, прибавив 16% год к году. Аналитики «Яндекс Путешествий» говорят о росте на 20%, до 6,8 тыс. руб. Наиболее заметное увеличение тарифа в Travelline заметили в Северной Осетии — на 35,6%, Башкирии — на 33,8% и Москве — на 29,4%. Снижение в двух регионах: в Магаданской области — на 9,9% за год, в Ингушетии — на 1,3%.

Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова отмечает, что на следующий год уже оформлено в три раза больше заказов, чем в декабре прошлого года. Аналитики «Островка» предполагают, что в 2025 году география поездок по России расширится. В числе перспективных направлений они выделяют Свердловскую область, развивающуюся как направление промышленного туризма, и Алтай. Число бронирований в этих регионах на следующий год выросло на 29% и 32% год к году. Крым также сохранил рост, прибавив 26%.

Александра Мерцалова

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью

Это бесплатно и вы сможете читать все закрытые статьи «Ъ»

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...