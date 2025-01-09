Голливудские звезды покидают свои дома из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе

Лесные пожары в Лос-Анджелесе вынудили покинуть свои дома голливудских актеров, проживающих в элитном районе Пасифик-Палисадес, пишет Reuters. Среди них — актрисы Джейми Ли Кертис, Мэнди Мур, журналистка Мария Шрайвер, актер Марк Хэмилл и другие знаменитости. Крупнейший пожар охватил почти 4,9 тыс. га в Пасифик-Палисадес, расположенном между городами Санта-Моника и Малибу.

«Душераздирающе, опустошительно, немыслимо. Все исчезло. Наш район, наши рестораны. Пожарные делают все возможное, но возгорание огромно, и оно вышло из-под контроля»,— написала журналистка Мария Шрайвер в соцсети X. Актер Джеймс Вудс, эвакуировавшийся из своего жилища в Пасифик-Палисадес, написал: «Все дома вокруг нас были в огне».

Из-за стихийного бедствия было перенесено на две недели вручение премии Critics Choice Awards, объявление номинантов на премию «Оскар» было отложено на два дня, сообщили организаторы. Производство некоторых телешоу, в том числе Jimmy Kimmel Live и «Анатомия страсти», было остановлено, а также отменено несколько кинопремьер.

Лесные пожары распространились в Южной Калифорнии 7 января. Президент США Джо Байден объявил в штате режим масштабного бедствия. В Лос-Анджелесе издан приказ об эвакуации жителей районов, находящихся вблизи Голливуда. По информации The Washington Post, число погибших в результате пожаров выросло до пяти человек.