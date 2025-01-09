В США из-за лесных пожаров эвакуируют часть Голливуда

Пожарная служба Лос-Анджелеса издала приказ об эвакуации жителей районов, которые находятся вблизи Голливуда, передает Reuters. Покинуть свои дома обязаны более 100 тыс. человек.

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В районах, которые подлежат эвакуации, находятся в том числе Голливудская аллея Славы и театр «Долби», где 3 марта должна пройти церемония вручения кинонаград «Оскар». Объявление номинантов на премию уже отложено на два дня из-за пожаров, отмечает агентство.

The Washington Post передает, что число погибших в результате пожаров увеличилось до пяти. Площадь огня в престижном жилом районе Пасифик Палисадес распространилась на 63,9 кв. км. Известно еще о четырех местах, где распространяется огонь.

Согласно последним данным, из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе сгорело более 1 тыс. строений. В их числе дом актрисы Пэрис Хилтон, о чем она сообщила в соцсетях.

Лесные пожары распространились в Южной Калифорнии 7 января. Президент США Джо Байден объявил в штате режим масштабного бедствия.