МИД Панамы опроверг заявление Трампа о переговорах по Панамскому каналу

Правительство Панамы не контактировало с избранным президентом США Дональдом Трампом и его представителями по поводу будущего Панамского канала. Об этом заявил министр иностранных дел этой страны Хавьер Мартинес-Ача Васкес, добавив, что суверенитет канала не может быть предметом для обсуждения. Ранее господин Трамп заявлял, что Вашингтон может потребовать возвращения Панамского канала и уже обсуждает этот вопрос с властями Панамы.

«Когда избранный президент (США.— "Ъ") вступит в должность, отношения будут регулироваться по обычным и соответствующим официальным каналам»,— сказал министр на брифинге, запись которого опубликовал МИД Панамы в своем блоге в соцсети Х.

Дональд Трамп критиковал высокие тарифы за использование Панамского канала и говорил, что передача управления каналом была «жестом сотрудничества», а не уступкой. New York Post писала, что господин Трамп полон решимости не только вернуть Панамский канал, но и приобрести принадлежащую Дании Гренландию. Датский премьер Метте Фредериксен заявила, что остров не продается, а его будущее определят сами жители.

Панамский канал, введенный в эксплуатацию в 1914 году, был под контролем США на протяжении 63 лет. Заключенный между странами договор Торрихоса—Картера предусматривал его поэтапную передачу. Процесс завершился в 1999 году.

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