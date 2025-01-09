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Коммерсантъ FM
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У Royal Flight закончились самолеты

Последний борт авиакомпании переходит к Azur Air

Как выяснил “Ъ”, последний самолет Royal Flight перейдет к чартерной Azur Air. Boeing 757–200 должен приступить к полетам в весенне-летнем расписании. В 2022 году из-за санкций Royal Flight потеряла 11 из 13 самолетов, а 2024 году лишилась сертификата эксплуатанта и передала один Boeing «Победе». Эксперты полагают, что Azur Air усилит новым самолетом маршрутную сеть в Юго-Восточную Азию. Шансы Royal Flight вернуться на рынок, по их мнению, можно признать нулевыми.

Самолет Boeing 757-200 авиакомпании Royal Flight

Самолет Boeing 757-200 авиакомпании Royal Flight

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Самолет Boeing 757-200 авиакомпании Royal Flight

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

По данным “Ъ”, флот чартерной авиакомпании Azur Air с весны пополнит Boeing 757–200. Как рассказали три источника “Ъ” на рынке, это 26-летний борт перевозчика Royal Flight, который лишился сертификата эксплуатанта в апреле 2024 года. Royal Flight потеряла 11 из 13 своих лайнеров из-за санкций в 2022 году, оба ее остававшихся борта с тех пор стояли в Шереметьево. В 2024 году один из них — Boeing 737–800 — перешел в парк «Победы». По данным “Ъ”, Boeing 757–200 уже перегнали в базовый для Azur Air аэропорт Внуково. Пресс-секретарь Azur Air Сергей Ахрамеев отказался комментировать запрос “Ъ”. Связаться с представителями Royal Flight не удалось.

Узкофюзеляжный среднемагистральный Boeing 757–200, по данным “Ъ”, принадлежал ирландскому лизингодателю AerCap. Так же, как и в случае с бортом «Победы», отношения с западным собственником завершены в рамках страхового урегулирования. На лайнер, по информации трех источников “Ъ”, претендовали еще две авиакомпании, но Azur Air оказалась «наиболее успешна в трехстороннем переговорном процессе».

Для Azur Air, которая эксплуатирует только Boeing, лайнер станет 23-м самолетом в парке.

В 2022 году перевозчик лишился 11 воздушных судов, находившихся за рубежом в момент введения санкций. Согласно Flightradar24, в зимнем расписании авиакомпания задействует 12 самолетов: по шесть Boeing 757 и 767. Дополнительным преимуществом перед другими перевозчиками, претендовавшими на лайнер, собеседники “Ъ” на рынке называют техцентр Azur Air, который на сегодня выполняет для себя и других авиакомпаний все виды техобслуживания самолетов Boeing 737, 757, 767 и 777 вплоть до C-check (проводится раз в два года, включает проверку всех систем).

Вместимость Boeing 757–200 в зависимости от компоновки составляет до 238 кресел, тип популярен на маршрутах протяженностью от 3 тыс. до 7 тыс. км. До 2022 года Azur Air входила в топ-10 перевозчиков РФ, с тех пор подробная статистика не раскрывается, но по результатам 2024 года авиакомпания перевезла более 2 млн пассажиров. Маршрутная сеть включает десять направлений в шесть стран: Египет, Индия, Мальдивы, Турция, Таиланд и Шри-Ланка. По словам собеседников “Ъ”, новый борт сможет усилить почти любое из направлений. Один из источников “Ъ” на туррынке говорит, что летом самолет, вероятнее всего, будет выполнять полеты в Турцию и Египет, а зимой — в Таиланд, Индию и Египет.

В 2024 году выездной туризм рос быстрее внутреннего, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, при этом доля авиационной составляющей в стоимости турпакета за последние годы увеличилась в среднем до 50–70%. В условиях дефицита провозных емкостей и выбывания иностранных лайнеров для авиакомпаний важен любой дополнительный борт, говорит он. В 2025 году объем туристических перевозок на международных рейсах вырастет не менее чем на 10%, прогнозирует господин Горин, «по ряду стран значения будут выше». Учитывая запрос путешественников на новые рейсы или расширение действующей полетной программы, например в Таиланд, поступление самолета позволит сотрудничающим с авиакомпанией туроператорам расширить предложение, предполагает Дмитрий Горин.

95,7 миллиона человек

перевезли авиакомпании РФ в январе—октябре 2024 года, по данным Росавиации.

Шансы Royal Flight вернуться на рынок собеседники “Ъ” оценивали как минимальные еще в 2022 году (см. “Ъ” от 17 июня 2022 года). Согласно федеральным авиационным правилам (ФАП-10), у перевозчика должно быть хотя бы шесть самолетов в иностранном реестре или три — в российском. Пока у компании оставалось в РФ два самолета, в Royal Flight рассматривали возможность найти третий в российском лизинге. Переговоры велись в том числе с компанией ИФК (лизингодатель «Ростеха») о поставке Ту-214, но стороны не смогли договориться о цене. В своем отчете за 2023 год перевозчик также раскрывал планы по поиску инвестора и по ввозу еще одного Boeing 757–200. Как полагают собеседники “Ъ”, передача последнего лайнера означает, что в компании перестали верить в возможность возобновить полеты.

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По данным Росавиации, в 2021 году Royal Flight перевезла 1,5 млн пассажиров, став по объему перевозок 13-й среди других российских авиакомпаний. До 2022 года Royal Flight летала по заказу туроператоров, в основном Coral Travel, который считается аффилированным с перевозчиком.

По данным ЕГРЮЛ, 100% АО «Авиакомпания "Роял Флайт"» контролирует ООО «Энтеринвест», которое на 99% принадлежит Вадиму Михайлову (глава Royal Flight) и на 1% Наталии Кулинцевой (бенефициар и гендиректор ООО «Кортревел Маркет»). До ноября 2024 года у госпожи Кулинцевой было 99% «Энтеринвеста», у господина Михайлова — 1%. Сейчас, по данным “Ъ”, Coral Travel сотрудничает с несколькими российскими и иностранными авиакомпаниями.

Айгуль Абдуллина

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