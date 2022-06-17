Royal Flight складывает крылья

Авиакомпания Royal Flight с турецкими корнями, связанная с туроператором Coral Travel, не летает уже четвертый месяц и не планирует возобновлять рейсы как минимум до конца лета. В России у перевозчика осталось всего два самолета, остальные 11 бортов за рубежом. С сентября Royal Flight рискует потерять сертификат эксплуатанта, если лизингодатели окончательно разорвут контракты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Остановившаяся в начале марта авиакомпания Royal Flight не планирует возобновлять полеты как минимум в ближайшие месяцы, рассказали “Ъ” источники в авиаотрасли и самой компании. До санкций ее флот насчитывал 13 различных Boeing, они остаются в сертификате эксплуатанта, но только два борта перевозчику удалось оставить в РФ. Остальные самолеты по требованию четырех лизингодателей из США и ЕС были задержаны в Турции и Египте во время вывозных рейсов в начале марта.

Лизинг самолетов компания не оплачивает, но, как рассказал источник “Ъ”, депозиты, которые могли быть использованы в качестве обеспечительных платежей, не вскрыты и контракты не считаются расторгнутыми. «Собственники присылали письма о намерении расторгнуть договоры, но аннулирования не произошло»,— уточнил собеседник “Ъ”. По его словам, стороны вели переговоры о покупке бортов, но владельцы отказались, опасаясь вторичных санкций.

Как рассказал “Ъ” источник, близкий к Минтрансу, и подтвердил источник в Royal Flight, оба оставшихся в РФ самолета перевели в российский реестр. Припаркованные в Шереметьево 24-летний Boeing 757 и 11-летний Boeing 737 перевозчик рассчитывал поставить на курортные направления внутри РФ. Но южные аэропорты остаются закрытыми, а Сочи и другие российские направления были сочтены нерентабельными. В ближайшие месяцы, по словам собеседника, возобновление полетов вряд ли возможно: все ресурсы авиакомпании сосредоточены на сохранении оставшегося коллектива и расчетов с контрагентами в РФ. «Все обязательства, в том числе перед аэропортами, исполняются в полном объеме»,— заверил он.

По данным “Ъ”, компания уволила около трети сотрудников. Собеседник “Ъ” назвал эти данные «похожими на правду», уточнив, что в простой также отправлена почти половина штата. Продолжать операционную деятельность с двумя самолетами в компании считают «малоцелесообразным». При этом, если лизингодатели заберут задержанные за границей ВС и их вычеркнут из сертификата эксплуатанта, с осени компания может его потерять. 1 сентября вступает в силу ФАП-10, который требует наличия у перевозчика хотя бы шести самолетов в иностранном реестре или трех — в российском. Как рассказали “Ъ” источники в авиаотрасли, лизингодатель «Ростеха» ИФК предлагал компании выкупить свои разобранные Ту-214, но в компании сочли прайс завышенным (см. “Ъ” от 21 апреля).

В 2021 году Royal Flight заняла 13-е место по объему перевозок (1,5 млн пассажиров) и, по данным СПАРК, получила 200 млн руб. чистой прибыли против убытка в 399,5 млн годом ранее. Компанию на рынке связывают с туроператором Coral Travel, имеющей турецкие корни.

В Royal Flight и Coral Travel на запрос “Ъ” не ответили. Согласно данным на сайте туроператора, тот сейчас предлагает варианты туров с перелетами Turkish Airlines, Azur Air, Red Wings, Pegasus и Pegas Fly.

Чартерные рейсы на международных направлениях сейчас сохраняются в незначительном объеме, хотя в 2019 году именно на них добирались в Турцию 70–80% российских туристов, констатирует вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Эксперт связывает это с общим дефицитом бортов, которые могут осуществлять рейсы за рубеж. С этим соглашается и один из собеседников “Ъ” на туристическом рынке, указывая, что Azur Air и Nordwind сейчас используют не более 5–10% от имеющейся квоты на полеты в Турцию. Остальные самолеты, по его словам, перенаправлены на Россию, где летают в том числе по чартеру, но спрос на последние в условиях закрытия аэропортов юга ограничен. Дмитрий Горин указывает, что чартерные предложения внутри страны формируют «Уральские авиалинии», iFly, «Россия» и другие перевозчики.

Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов указывает, что использование чартера может сократить стоимость всего тура на 20–25%. «Если регулярный рейс формирует 60–65% в средней стоимости тура, то чартерный — всего 15–35%»,— рассуждает эксперт. В текущих условиях господин Блинов не считает ситуацию проблемой для рынка: на фоне общей нестабильности и роста цен за рубеж едут в основном обеспеченные туристы.

Айгуль Абдуллина, Александра Мерцалова