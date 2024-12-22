Трамп пригрозил вернуть Панамский канал под контроль США

Избранный президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут потребовать возвращения под свой контроль Панамского канала. Он раскритиковал высокие тарифы за использование канала и подчеркнул, что передача управления в 1999 году была «жестом сотрудничества», а не уступкой США другим странам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Enea Lebrun / File Photo / Reuters Фото: Enea Lebrun / File Photo / Reuters

В сообщении в соцсети Truth Social Дональд Трамп отметил, что Панамский канал — важнейший стратегический актив США, обеспечивающий экономическую стабильность и безопасность страны. Bloomberg пишет, что на Соединенные Штаты приходится примерно три четверти от общего объема товаров, которые транспортируются через канал. «Если моральные и юридические принципы, лежащие в основе передачи канала Панаме, не будут соблюдены, мы будем настаивать на его полном возвращении»,— заявил господин Трамп.

Панамский канал считается одним из важнейших транспортных водных путей международного значения. Он полностью расположен на территории государства Панама и соединяет Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном. Канал был построен США и введен в эксплуатацию в 1914 году. Контроль над морским путем американские власти сохраняли вплоть до 31 декабря 1999 года, после чего он был передан правительству Панамы.