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Коммерсантъ FM
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The Telegraph: Дональд Трамп мог бы предложить Великобритании войти в состав США

Избранному президенту США Дональду Трампу следует предложить Великобритании подумать над сделкой о вхождении королевства в состав Соединенных Штатов. Об этом написала газета The Telegraph.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder/File Photo, Reuters

Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder/File Photo, Reuters

По мнению журналистки, британцам бы «повезло», если бы власти страны получили такое предложение. «Если какая-то англосаксонская страна и должна объединиться с США, то это, безусловно, Британия»,— отметила автор публикации. Она сравнила текущие отношения с Вашингтоном с отношениями метрополии и доминиона, что ведет к экономическому упадку страны.

Ранее республиканец предложил ввести пошлину 25% на товары из Канады и Мексики, если страны не решат проблемы с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков. Канадский премьер Джастин Трюдо пообещал контрмеры. 25 декабря Дональд Трамп пообещал Канаде более чем двукратное снижение налогов, если она согласится стать 51-м штатом США.

Политик также поздравил население Гренландии, «которое хочет, чтобы там были США». Источники из его окружения рассказали New York Post, что в отношении острова, а также Панамского канала республиканец «настроен на 100% серьезно».

Подробнее — в материале «Ъ» «Нет Трампа без добра».

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