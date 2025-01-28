Минус электрификация

Граждане, скептически настроенные относительно перехода авторынка на электромобили, в последние дни, вероятно, укрепляются в правильности своих оценок. На это намекает целая серия появившихся по теме новостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Так, президент США Дональд Трамп одним из первых указов после вступления в должность отменил стандарт, по которому к 2030 году 50% продаваемых в США машин должны быть электрическими, приостановил инвестиции государства в зарядные станции и высказался за отмену льгот для покупателей электрокаров. Вышедшая статистика Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) за 2024 год показала снижение доли электромобилей в общих продажах до 13,6% с 14,6% годом ранее. А чешское издание Idnes на днях сообщило, что единственный в ЕС завод Hyundai добавит нерабочих дней и может сократить около 100 сотрудников, в том числе из-за неопределенного спроса на электромобили.

В России, по данным «Автостата», за 2024 год продажи электрокаров выросли на 26,4%, до 17,8 тыс. штук, установив новый рекорд. Но темпы роста рынка и доля таких машин в общих продажах снизились. Так, в 2023 году продажи электрокаров в РФ подскочили сразу в 4,7 раза. И если в 2023 году на электромобили приходилось 1,3% рынка новых автомобилей, то в прошлом году — 1,1%.

Обсуждая эту статистику в отраслевом чате, один из участников заметил, что без официальных поставок таких брендов как Tesla, BYD и Zeekr рынок электромобилей в РФ ждет стагнация. А другой обратил внимание на потерю позиций Tesla на российском рынке во второй половине 2024 года. «Люди наигрались»,— предположил он.

У проявившегося настороженного отношения потребителей к электрокарам есть объективные причины. Заявленный производителями пробег на одной зарядке в реальности может оказываться существенно меньше. А в условиях все еще слабо развитой на отдельных рынках инфраструктуры и роста цен на электромобили этот фактор, вероятно, снижает интерес к зеленой повестке. Поддержать спрос могли бы новые льготы для владельцев электрокаров. Но, как писал Bloomberg, правительства ряда стран, напротив, сокращают некогда щедрые программы субсидий.

Вполне возможно, что трендом авторынка станет не тотальная электрификация, а гибриды, которые в России как раз все чаще выбирают те, кто присматривался к электрокарам. К этому как будто подталкивают рынок и европейские регуляторы, ранее выступавшие за переход на электромобили. Как отмечала газета South China Morning Post, в ответ на пошлины ЕС на электрокары из КНР китайские автоконцерны в 2025 году нарастят продажи гибридов, что позволит стране остаться крупнейшим экспортером машин в мире.

Анатолий Костырев