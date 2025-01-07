ТАСС: после неудавшихся контратак в Курской области сдалось много военных ВСУ

Задействованные в Курской области украинские военнослужащие после серии неудачных контратак большими группами предпочитают сдаваться в плен российским силам. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах.

«Пленных взяли большое количество»,— заявил собеседник информагентства.

Вчера, 6 января, подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли безуспешную попытку атаковать в направлении населенного пункта Большое Солдатское. В ходе боев армия России уничтожила четыре танка, две боевые машины пехоты, 16 боевых бронированных машин и инженерную машину разграждения. Всего за сутки украинские войска потеряли до 485 человек личного состава.

5 января военное ведомство также отчиталось о пресеченной контратаке ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области. Бои в регионе продолжаются с 6 августа 2024 года. В Курской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и режим контртеррористической операции.

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