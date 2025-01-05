Минобороны сообщило о контратаках ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины около 9:00 мск совершили контратаку в направлении хутора Бердин в Курской области, сообщило Минобороны. В заявлении военного ведомства говорится, что украинские военные совершили атаку с целью «остановить наступление российских войск на курском направлении». Российская армия нанесла штурмовой группе поражение, уничтожено два танка, семь боевых бронированных машин.

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«Артиллерией и авиацией группировки войск "Север" нанесено поражение штурмовой группе ВСУ... Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается»,— говорится в сообщении ведомства.

Хутор Бердин расположен в районе границы между Большесолдатским и Суджанским районами в бассейне реки Суджа. Находится примерно в 80 км к юго-западу от Курска, в 10 км к западу от районного центра — села Большое Солдатское.

В Курской области с утра объявлена ракетная опасность. Врио губернатора Александр Хинштейн около 10:00 мск сообщил, что в Курск прибыл замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, замглавы координационного совета по военной безопасности приграничья. О чем шла речь на встрече, господин Хинштейн не рассказал.

В Курской области с 6 августа 2024 года продолжаются бои. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и режим контртеррористической операции.

О ситуации в Курской области — в подборке «Ъ».