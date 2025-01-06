Минобороны сообщило о пресечении попытки прорыва ВСУ в Курской области

За последние сутки украинские военнослужащие предприняли попытку контратаки штурмовыми группами в направлении населенного пункта Большое Солдатское в Курской области, сообщило Минобороны. Целью такой контратаки в военном ведомстве назвали попытку «остановить наступление российских войск на курском направлении». Российская армия пресекла попытку прорыва.

«Решительными действиями подразделений группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии попытка прорыва ВСУ пресечена. В результате огневого поражения основные силы противника уничтожены на подступах к хутору Бердин»,— сказано в сообщении Минобороны. В ходе боев армия России уничтожила четыре танка, две боевые машины пехоты, 16 боевых бронированных машин и инженерную машину разграждения.

Хутор Бердин расположен в районе границы между Большесолдатским и Суджанским районами в бассейне реки Суджа. Находится примерно в 80 км к юго-западу от Курска, в 10 км к западу от районного центра — села Большое Солдатское.

Накануне, 5 января, военное ведомство также отчиталось о пресеченной контратаке ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области. Бои в регионе продолжаются с 6 августа 2024 года. В Курской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и режим контртеррористической операции.

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