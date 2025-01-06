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Коммерсантъ FM
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Инвесторы разъехались по отелям

Как частные вложения поддерживают туристическую отрасль и насколько это выгодно

В Москве установлен рекорд по вводу новых гостиниц: за год их открылось пять, это около 600 номеров для размещения. Результат лучший за последние шесть лет, сообщает компания IBC Real Estate. А всего по стране появилось больше 80 новых гостиниц и апарт-отелей. Больше всего таких объектов открылось в Краснодарском крае. Сейчас отрасль гостеприимства во многом развивается за счет частных вложений, отмечают эксперты.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На рынок пришли так называемые квартирные инвесторы. Покупка апартамента на курортах Краснодарского края обойдется дешевле, чем московская однушка, а доходность от аренды в два раза выше, пояснила финансовый консультант Anderida Financial Group Светлана Тарасова: «Это тот сегмент, который подойдет для людей, которые хотят сдавать в аренду, потому что ставка в апартаментах будет значительно выше, чем в жилой недвижимости. Еще один тренд — это переезд из крупных мегаполисов в регионы, которые активно сейчас привлекают туристов, в города, где есть еще потенциал роста стоимости недвижимости, и людям интересно инвестировать и получить капитализацию.

Во-первых, там цена ниже, а во-вторых, потенциал роста больше, чем в очень развитых городах. Там возможны рассрочки от застройщиков, как правило, на входе 50% от стоимости, а дальше рассрочка, она может растягиваться от полугода до двух лет в среднем. Например, в Анапе, если мы говорим про сегмент эконом, в среднем точка входа от 8 млн руб., а если мы говорим про элитную недвижимость, там значительно выше. Потенциал доходности можно оценивать от 8% годовых».

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Сейчас общий гостиничный фонд в стране составляет 145 тыс. номеров, подсчитали аналитики NF Group. Но внутренний туризм растет настолько быстро, что туриндустрии все равно не хватает отелей. Девелоперы активно заходят на слаборазвитые рынки Северного Кавказа и Дальнего Востока. И привлечение частного капитала сейчас — основная стратегия застройщиков, но зачастую они проигрывают конкуренцию банкирам с их депозитными предложениями, отметил совладелец компании Zont Hotel Group Александр Гендельсман:

«В основном это происходит в Сочинском регионе, где запретили строить квартиры. И новый продукт — это несколько собственников в одном гостиничном комплексе.

Практически все краснодарские девелоперы разрабатывают эти продукты, и, естественно, этим гостиничным комплексам нужны операторы. Но говорить о том, какая доходность на вложенный капитал, очень тяжело, потому что это все только начинается. Один или два таких комплекса уже введены.

К сожалению или к счастью, но депозиты сейчас гораздо выгоднее, чем что-либо. Когда у тебя банк берет под 20% вклад, сложно какую-то альтернативу предложить. Но когда депозиты были 4-6%, то доходность 10% была людям интересна. Мы все живем надеждой на снижение ставки. В периоде 10-12 лет мы надеемся, что она все-таки будет в районе 8%. Тогда эти 10-12% годовых, которые может дать владение гостиничным номером, будет неплохим доходом, с учетом еще того, что все-таки это недвижимость, а не воздух в банке».

Из-за высоких цен гостиницы Москвы начали терять гостей

Поток инвесторских денег в ближайшие годы будет перетекать в регионы, где апарт-отели и апартаменты пользуются повышенным спросом, считают собеседники “Ъ FM”. Так, например, в Татарстане и Санкт-Петербурге на эту категорию размещения приходится около 45% бронирований, а в Калининградской области почти 65%, подсчитали в сервисе «Островок». А московскому рынку эта опция больше недоступна, напомнила партнер NF Group Ольга Широкова: «В Москве в ближайшие годы формат апарт-отелей, по всей видимости, развиваться не будет. Это связано с тем, что рынок апартаментов получил здесь крайне негативную окраску. Очень многие девелоперы строили апартаменты под видом жилья. И в настоящее время разрешения на строительство апартаментов не выдаются.

Это ни в коей мере не связано с тем, что формат апарт-отелей содержит в себе какой-то негатив. Это исключительно московская трактовка этого рынка или использования этого рынка некоторыми девелоперами. По курортным же регионам формат апарт-отелей будет развиваться. На ближайшие годы это единственный способ пополнения рынка размещения в условиях дорогих кредитов, поэтому власти точно будут очень благосклонно настроены к девелоперам, которые развивают этот либо смешанный формат, то есть отель плюс апарт-отель».

Пока, по оценке туроператоров, 65% туристов предпочитают останавливаться в классических отелях.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова

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