Отели перенаселены тарифами

Длительный период роста загрузки на гостиничном рынке Москвы сменился снижением. Этот показатель в сентябре сократился на 4,5 процентного пункта, до 77,3%. Часть гостей столицы теперь выбирают краткосрочную аренду квартир и апартаментов из-за существенного роста стоимости проживания в качественных отелях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Средняя загрузка качественных отелей в Москве в сентябре составила 77,3%, сообщили “Ъ” в консалтинговой компании CMWP. Год к году показатель сократился на 4,5 процентного пункта (п. п). По данным сервиса Hotel Advisors, за прошлый месяц загрузка гостиниц в российской столице составила 76%, снизившись на 4 п. п год к году. В CMWP самое заметное сокращение зафиксировали в экономсегменте — на 7,5 п. п, до 69%. Незначительное уменьшение — на 1,3 п. п, до 60%,— наблюдалось в люксовых гостинцах. В предшествующие восемь месяцев загрузка гостиниц города росла на те же 4 п. п. год к году.

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Сентябрьское снижение средней загрузки московских отелей произошло на фоне роста в два раза потока интуристов в Россию, в том числе в Москву: из общего числа гостей 41% были граждане Китая, Индии и Малайзии, 31% — из стран Ближнего Востока (см. “Ъ” от 17 октября). Весомая часть этих туристов останавливается в отелях высокого ценового сегмента, где загрузка сократилась минимально. В общем объеме гостей на иностранцев пришлось только 6,1% гостиничных бронирований в июне—сентябре в России, следует из данных Travelline.

Другая категория гостей столицы, в том числе из российских регионов, из-за роста стоимости проживания в московских отелях в качестве альтернативы использует краткосрочную аренду квартир и апартаментов, поясняет старший аналитик отдела исследований рынка консалтинговой компании CORE.XP Евгений Томилов. Это, по его словам, сыграло свою роль на снижение загрузки в гостиницах города. Согласно данным «Островка», летом в России число бронирований в апартаментах выросло на 25% год к году, в отелях различной категории — осталось на том же уровне.

По подсчетам директора департамента аналитики консалтинговой компании Nikoliers Людмилы Герлиц, по итогам января—сентября 2024 года средние тарифы в отелях Москвы выросли на 36,3% год к году.

По данным CMWP, в этот период проживание в гостиницах экономсегмента обходилось в 11,17 тыс. руб. за ночь против 8,12 тыс. руб. годом ранее, в среднем ценовом сегменте показатели составили 7,9 тыс. и 6 тыс. руб. соответственно, в люксовых отелях — 27 тыс. и 20,7 тыс. руб.

В Radisson Hotel Group сообщили “Ъ”, что намеренно повышают стоимость размещения в своих отелях, чтобы снизить и без того высокий уровень загрузки. Как отмечают некоторые отельеры, опрошенные “Ъ”, в ряде случаев полная заполняемость гостиниц из-за дефицита персонала становится проблемой.

В то же время начала снижаться активность инвесторов на гостиничном рынке, подчеркивает партнер CMWP Марина Усенко. По словам Людмилы Герлиц, в этот сегмент коммерческой недвижимости Москвы по итогам 2024 года будет вложено 30,5 млрд руб., что меньше на 42% год к году. Сейчас в городе строятся отели с общим номерным фондом 1,5 тыс. комнат, их открытие ожидается в 2025–2027 годах, говорит партнер NF Group Ольга Широкова. Объем инвестиций в строительство новых отелей в столице будет снижаться как минимум еще ближайшие два года, прогнозирует Людмила Герлиц. В CMWP тоже ждут, что объем ввода новых номеров будет оставаться низким до 2027 года. Одна из причин — высокая стоимость заемного финансирования, поясняет Евгений Томилов.

Ситуация может привести к дефициту качественного предложения на гостиничном рынке Москвы, считает партнер консалтинговой компании «Ricci | Аналитический центр» Яна Кузина. Прирост такого номерного фонда в городе по итогам 2024 года может составить 2,4% год к году, или 515 номеров, подсчитали в CMWP. По подсчетам гендиректора консалтинговой компании IBC Real Estate Алексея Ефимова, номерной фонд столицы по итогам января—сентября составил почти 30 тыс. комнат.

София Мешкова