Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Отели перенаселены тарифами

Из-за высоких цен гостиницы Москвы начали терять гостей

Длительный период роста загрузки на гостиничном рынке Москвы сменился снижением. Этот показатель в сентябре сократился на 4,5 процентного пункта, до 77,3%. Часть гостей столицы теперь выбирают краткосрочную аренду квартир и апартаментов из-за существенного роста стоимости проживания в качественных отелях.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Средняя загрузка качественных отелей в Москве в сентябре составила 77,3%, сообщили “Ъ” в консалтинговой компании CMWP. Год к году показатель сократился на 4,5 процентного пункта (п. п). По данным сервиса Hotel Advisors, за прошлый месяц загрузка гостиниц в российской столице составила 76%, снизившись на 4 п. п год к году. В CMWP самое заметное сокращение зафиксировали в экономсегменте — на 7,5 п. п, до 69%. Незначительное уменьшение — на 1,3 п. п, до 60%,— наблюдалось в люксовых гостинцах. В предшествующие восемь месяцев загрузка гостиниц города росла на те же 4 п. п. год к году.

Максим Решетников, глава Минэкономики, на встрече с Владимиром Путиным в августе:

«Ключевой фактор в сдерживании цен — это предложение номерного фонда».

Сентябрьское снижение средней загрузки московских отелей произошло на фоне роста в два раза потока интуристов в Россию, в том числе в Москву: из общего числа гостей 41% были граждане Китая, Индии и Малайзии, 31% — из стран Ближнего Востока (см. “Ъ” от 17 октября). Весомая часть этих туристов останавливается в отелях высокого ценового сегмента, где загрузка сократилась минимально. В общем объеме гостей на иностранцев пришлось только 6,1% гостиничных бронирований в июне—сентябре в России, следует из данных Travelline.

Другая категория гостей столицы, в том числе из российских регионов, из-за роста стоимости проживания в московских отелях в качестве альтернативы использует краткосрочную аренду квартир и апартаментов, поясняет старший аналитик отдела исследований рынка консалтинговой компании CORE.XP Евгений Томилов. Это, по его словам, сыграло свою роль на снижение загрузки в гостиницах города. Согласно данным «Островка», летом в России число бронирований в апартаментах выросло на 25% год к году, в отелях различной категории — осталось на том же уровне.

По подсчетам директора департамента аналитики консалтинговой компании Nikoliers Людмилы Герлиц, по итогам января—сентября 2024 года средние тарифы в отелях Москвы выросли на 36,3% год к году.

По данным CMWP, в этот период проживание в гостиницах экономсегмента обходилось в 11,17 тыс. руб. за ночь против 8,12 тыс. руб. годом ранее, в среднем ценовом сегменте показатели составили 7,9 тыс. и 6 тыс. руб. соответственно, в люксовых отелях — 27 тыс. и 20,7 тыс. руб.

В Radisson Hotel Group сообщили “Ъ”, что намеренно повышают стоимость размещения в своих отелях, чтобы снизить и без того высокий уровень загрузки. Как отмечают некоторые отельеры, опрошенные “Ъ”, в ряде случаев полная заполняемость гостиниц из-за дефицита персонала становится проблемой.

Как выросла стоимость размещения по итогам лета

В то же время начала снижаться активность инвесторов на гостиничном рынке, подчеркивает партнер CMWP Марина Усенко. По словам Людмилы Герлиц, в этот сегмент коммерческой недвижимости Москвы по итогам 2024 года будет вложено 30,5 млрд руб., что меньше на 42% год к году. Сейчас в городе строятся отели с общим номерным фондом 1,5 тыс. комнат, их открытие ожидается в 2025–2027 годах, говорит партнер NF Group Ольга Широкова. Объем инвестиций в строительство новых отелей в столице будет снижаться как минимум еще ближайшие два года, прогнозирует Людмила Герлиц. В CMWP тоже ждут, что объем ввода новых номеров будет оставаться низким до 2027 года. Одна из причин — высокая стоимость заемного финансирования, поясняет Евгений Томилов.

Ситуация может привести к дефициту качественного предложения на гостиничном рынке Москвы, считает партнер консалтинговой компании «Ricci | Аналитический центр» Яна Кузина. Прирост такого номерного фонда в городе по итогам 2024 года может составить 2,4% год к году, или 515 номеров, подсчитали в CMWP. По подсчетам гендиректора консалтинговой компании IBC Real Estate Алексея Ефимова, номерной фонд столицы по итогам января—сентября составил почти 30 тыс. комнат.

София Мешкова

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью

Это бесплатно и вы сможете читать все закрытые статьи «Ъ»

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...