«Золотой глобус» установил рекорд

В Лос-Анджелесе объявлены номинанты на премию «Золотой глобус». Лидером среди них стал мюзикл Жака Одьяра «Эмилия Перес», выдвинутый в десяти категориях. На втором месте «Бруталист» Брейди Корбета с семью номинациями, на третьем — «Конклав» Эдварда Бергера с шестью. «Анора» Шона Бейкера и «Субстанция» Корали Фаржа претендуют на пять наград каждая. Одну из них может получить российский актер Юра Борисов. Комментирует Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самой яркой картиной среди выдвинутых на «Золотой глобус» пока стала «Эмилия Перес» Жака Одьяра

Фото: Canal+ [fr] Самой яркой картиной среди выдвинутых на «Золотой глобус» пока стала «Эмилия Перес» Жака Одьяра

Фото: Canal+ [fr]

После многочисленных скандалов и организационных изменений, обрушившихся на «Золотой глобус» начиная с 2021 года, в прошлом году эта премия, кажется, окончательно вернула себе доброе имя и статус одного из главных событий наградного сезона. Да, вручает ее теперь не Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA), а около четырехсот журналистов, состоящих на зарплате у медиакорпорации Dick Clark Productions, которая приобрела активы «Глобуса» в прошлом году. Но ведь и раньше никто толком не знал, из кого же состоит HFPA, а получить золотую статуэтку, пройтись по красной дорожке и заработать лишние пару очков в наградной гонке всем приятно.

Что касается фильмов-претендентов, то «Эмилия Перес» побила прошлогодний рекорд «Барби», став самой номинированной на «Золотой глобус» картиной.

История изменившего пол мексиканского наркобарона выдвинута в категориях «лучшая комедия или мюзикл», «лучший фильм не на английском языке», «лучший режиссер», «лучший сценарий», «лучший оригинальный саундтрек» и «лучшая песня» (тут от картины два претендента). Исполнившая главную роль Карла София Гаскон может стать лучшей актрисой в комедийно-музыкальном разделе, а Зои Салдана и Селена Гомес поборются за титул лучшей актрисы второго плана.

Конкурировать с «Эмилией Перес» в номинации «лучшая комедия или мюзикл» будут «Анора», «Субстанция», «Претенденты» Луки Гуаданьино, «Настоящая боль» Джесси Айзенберга и «Злая: Сказка о ведьме Запада» Джона М. Чу. В этом году подборка выглядит даже не так абсурдно, как обычно: «Эмилия…» и «Злая» и правда мюзиклы, а в остальных картинах действительно много смешного.

Среди драм лидирует мрачный, под стать своему названию, «Бруталист» об архитекторе, переживающем травму холокоста.

Он номинирован в категориях «лучшая драма», «лучший режиссер», «лучший сценарий», «лучший оригинальный саундтрек» и трех актерских. За главную награду с ним будут соревноваться «Конклав», «Никому не известный» Джеймса Мэнголда, «Дюна: часть вторая» Дени Вильнева, «Мальчишки из "Никеля"» РэМелла Росса и «5 сентября» Тима Фельбаума. Последняя картина рассказывает о захвате израильских заложников палестинскими террористами на мюнхенской Олимпиаде 1972 года — непопулярная тема по нынешним временам.

Еще один дерзкий шаг отборщиков «Глобуса» — номинации для Себастиана Стэна и Джереми Стронга, сыгравших в байопике «Ученик. Восхождение Трампа», совсем не лестном для нынешнего президента США. Вместе со Стэном в категории «лучший актер в драме» выдвинуты Эдриен Броуди («Бруталист»), Тимоти Шаламе («Никому не известный»), Дэниел Крейг («Квир»), Колман Доминго («Синг-Синг») и Рейф Файнс («Конклав»). А конкуренцию Стронгу в номинации «лучший актер второго плана в драме» составят Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист»), Дензел Вашингтон («Гладиатор-2») и, конечно, Юра Борисов («Анора»), за которого уже дружно болеет вся российская киноиндустрия.

В категории «лучшая актриса в драме» состав как никогда звездный: тут номинированы Памела Андерсон («Шоугерл»), Анджелина Джоли («Мария»), Николь Кидман («Плохая девочка»), Тильда Суинтон («Комната по соседству»), Кейт Уинслет («Великая») и единственная среди них не столь известная Фернанда Торрес («Я все еще здесь»). В комедийном разделе на соответствующую награду, кроме Карлы Софии Гаскон, претендуют Эми Адамс («Ночная сучка»), Синтия Эриво («Злая»), Майки Мэдисон («Анора»), Деми Мур («Субстанция») и Зендея («Претенденты»).

В телевизионных номинациях главным фаворитом «Глобуса» оказался «Медведь» стриминга FX/Hulu: он выдвинут в пяти категориях. Второе место разделили выходящие там же «Сёгун» и «Убийства в одном здании», у каждого из них по четыре номинации.

Победители премии станут известны 5 января 2025 года. Церемония награждения, как и в прошлом году, пройдет в отеле Beverly Hilton, транслировать ее будет CBS, а ведущей станет стендап-комикесса Никки Глейзер — первая женщина, удостоенная чести вести конферанс «Глобуса» в одиночку.