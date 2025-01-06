Globe and Mail: Трюдо может покинуть пост лидера Либеральной партии Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ближайшее время может заявить об уходе с должности председателя правящей Либеральной партии. Об этом газете Globe and Mail сообщили анонимные источники. Точная дата неизвестна, однако предполагается, что это произойдет до намеченного на 8 января собрания партийного актива с руководством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Господин Трюдо может уже в понедельник объявить об отставке с поста лидера партии»,— рассказали изданию сразу три собеседника. Собрание исполкома Либеральной партии, в компетенции которого решение вопроса о лидере, намечено на эту неделю. «Пока неясно, уйдет ли он (Джастин Трюдо.— "Ъ") сразу или останется премьером до выборов нового лидера»,— продолжили источники.

Ранее телеканал CBC сообщил, что более 50 депутатов-либералов высказались за смену партийного руководителя, но только 21 парламентарий выразил свое мнение публично. Глава Новой демократической партии Джагмит Сингх также призвал к отставке премьера и анонсировал голосование по вотуму доверия на следующем заседании Палаты общин, где сейчас 153 депутата от Либеральной партии.

Политическая ситуация в Канаде остается напряженной после ухода министра финансов Христи Фриланд из-за несогласия с внешнеэкономическим курсом господина Трюдо.

Подробнее — в материале «Ъ».