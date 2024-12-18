Канада не знает, как надо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в среду проведет перестановки в своем правительстве после скандальной отставки вице-премьера Христи Фриланд из-за возникших разногласий по поводу возможной реакции Оттавы на угрозы избранного президента США Дональда Трампа ввести пошлины в 25% на канадские товары. О вероятности отставки и самого канадского премьера заговорили ведущие политики страны, причем как в оппозиции, так и в правящей Либеральной партии. Отвергая обвинения в свой адрес, Джастин Трюдо заявил о том, что останется на посту. Тем не менее Канада стала первой страной, в которой грядущая смена власти в США вызвала внутриполитические потрясения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и экс-министр финансов Христя Фриланд

Фото: Carlos Osorio/File Photo, Reuters Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и экс-министр финансов Христя Фриланд

Фото: Carlos Osorio/File Photo, Reuters

О грядущих перестановках в кабинете министров Канады сообщил со ссылкой на источники в правительственных кругах в Оттаве телеканал CTV. Целый ряд новых назначений, о которых будет объявлено в среду, стал неизбежным после того, как правительство премьера Трюдо, хлопнув дверью, покинула одна из ключевых фигур — вице-премьер Христя Фриланд, также возглавлявшая финансовое ведомство страны.

Свое обращение, в котором она указала на нежелание больше работать с Джастином Трюдо, Христя Фриланд опубликовала в понедельник в соцсети Х. «В пятницу, 13 декабря, Вы сказали мне, что больше не хотите, чтобы я была вашим министром финансов, предложив мне другую должность в кабинете министров. Поразмыслив над этим, я решила уйти из кабинета министров»,— сообщила она.

Отметив, что у нее давно зрели разногласия с главой кабинета, теперь уже бывший вице-премьер сообщила, что последней каплей стали расхождения по вопросу о том, как Оттава должна реагировать на анонсированные угрозы со стороны избранного президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные тарифы на канадскую продукцию.

В своем обращении Христя Фриланд назвала себя приверженцем «сохранения финансовых резервов для возможной тарифной войны» с США и назвала актуальной задачей проявление сдержанности в бюджетных тратах.

Скандальный уход имеющей украинские корни Христи Фриланд, на протяжении многих лет занимавшей наиболее непримиримую позицию по отношению к России и при этом считавшейся одним из главных политических тяжеловесов в Оттаве, вызвал в Канаде серьезные внутриполитические потрясения. Как заявил в понедельник лидер оппозиционной Консервативной партии Пьер Пуальевр, выступивший на слушаниях в канадском парламенте, Джастин Трюдо «потерял контроль над собственным правительством».

«Премьер-министр утратил контроль, но продолжает цепляться за власть. Мы знали, что он потерял контроль над избирателями, иммиграцией, расходами, инфляцией и стоимостью жилья, но теперь он потерял контроль и над своим кабинетом. Когда у нас будут выборы?» — заявил Пьер Пуальевр.

Его поддержал глава оппозиционной Новой демократической партии Джагмит Сингх, прямо спросивший своих оппонентов о том, когда же Джастин Трюдо уйдет в отставку.

Ситуация накалилась еще больше после того, как стало известно о расколе в правящей Либеральной партии, часть которой поддерживает предложение оппозиции выразить недоверие премьеру. «Ряд членов нашей партии считает, что нам нужна смена руководства, и я один из них. Единственный путь вперед для нас — выбрать нового лидера»,— заявил в понедельник депутат от Либеральной партии Чед Коллинз по итогам закрытого заседания членов партии, прошедшего после отставки Христи Фриланд.

Сгущающиеся над ним тучи попытался разогнать сам Джастин Трюдо, уже предупредивший о том, что в отставку не уйдет. «Нет другого места, кроме Канады, где я хотел бы быть. Служить вашим премьер-министром — это абсолютная привилегия моей жизни. Канада — лучшая страна на Земле, но она неидеальна, и поэтому я каждый день размышляю о том, как сделать, чтобы эта страна работала лучше для всех канадцев»,— заявил в понедельник, обращаясь к членам Либеральной партии Джастин Трюдо. «Наслаждайтесь праздниками, перезарядитесь, проведя время с любимыми людьми, и возвращайтесь готовыми показать канадцам, что у нас серьезное позитивное видение будущего этой великой страны, за которое стоит бороться»,— попытался взять оптимистичную ноту канадский премьер.

Опросы общественного мнения показывают, что партия власти в Канаде стала терять поддержку с 2023 года на фоне продолжающегося повышения цен и роста стоимости жизни. В условиях нарастающего правительственного кризиса и разногласий по ключевым вопросам развития страны канадские политики не пришли к единому мнению и по поводу того, как реагировать на угрозу торговой войны с ближайшим союзником в связи с обещаниями будущего главы Белого дома Дональда Трампа ввести пошлины в 25% на канадские товары.

Как сообщает газета The Globe and Mail со ссылкой на высокопоставленного представителя канадских властей, в случае начала торговой войны с Америкой правительство Канады может ввести экспортные пошлины на поставки в США нефти, урана и поташа (карбоната калия). «Канада еще разрабатывает стратегию того, как ответить на обещания Трампа, и экспортный налог на товары стратегического значения — один из вариантов»,— заявил собеседник издания.

Однако реакция региональных властей свидетельствует о том, что мнения по поводу необходимости ввязываться в полномасштабную торговую войну с США разделились. Как заявила премьер провинции Альберта Даниэль Смит, экспортный налог «вызовет кризис национального единства одновременно с кризисом в наиболее значимых для нас отношениях — с американцами». Премьер провинции Саскачеван Скотт Мо, где добывают нефть, уран и поташ, пошел еще дальше, назвав подобные пошлины саморазрушительными для региона и всей Канады. Премьер Квебека Франсуа Лего призвал не допустить торговой войны с США, а вместо этого укрепить пропускной режим на границе, на чем настаивает и сам Дональд Трамп.

Однако премьер провинции Онтарио Даг Форд заявил о готовности остановить подачу электричества в США, если Трамп введет 25-процентные пошлины на канадские товары. «Если это зайдет слишком далеко, мы пойдем на крайние меры. Мы дойдем до того, что остановим подачу электроэнергии США»,— предупредил премьер Онтарио. Указав на то, что он не хотел бы прибегать к этим мерам, Даг Форд вместе с тем отметил, что его «долг — защищать жителей Канады и, в частности, Онтарио». В 2023 году Онтарио снабдила электроэнергией 1,5 млн домохозяйств в США. Эта канадская провинция — главный экспортер электричества в штаты Нью-Йорк, Мичиган и Миннесота.

Кроме того, по информации газеты The Washington Times, ссылающейся на источник в правительстве Онтарио, эта канадская провинция рассматривает возможность запрета на импорт американского алкоголя и экспорт в США металлов, необходимых для производства батарей для электромобилей.

Сергей Строкань