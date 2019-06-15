Об опыте «Я был инструктором по сноуборду, работал в ночном клубе, гидом. Преподавал в средней школе. Я не жалею о таком разнообразном жизненном опыте». 6 марта 2016 года в эфире телеканала CBC News.

Об отце «Мой папа (экс-премьер Канады Пьер Трюдо.— “Ъ”) был невероятно жестким, ярким, сильным человеком во всех классических проявлениях лидера, но в то же время у него возникали проблемы из-за того, что он зачастую соблюдал дистанцию при проявлении эмоций. Люди пытались оскорбить меня, говоря: “Он не сын своего отца — он сын своей матери”. И я всегда отвечал на это: “Большое спасибо”». Из интервью, опубликованного 27 июля 2017 года на сайте издания Rolling Stone.

О феминизме «Однажды я сказал Софи, моей жене, что для меня действительно важно, чтобы мы вырастили нашу дочь Эллу-Грейс в духе феминизма. И она спросила: “Да. А как же твои сыновья?” И я сказал: “О да. Думаю, их тоже нужно воспитать феминистами”». 2 ноября 2018 года в интервью телекомпании CNN.

О жене «Наш брак неидеален, в наших отношениях бывали и взлеты, и падения, но Софи остается моим лучшим другом, моим партнером, моей любовью. Мы честны друг с другом, даже когда это больно». 29 декабря 2017 года в эфире телеканала CTV National News.

О детях «Позволить им быть просто детьми — играть с ними в баскетбол после школы, помогать им с домашними заданиями, ходить с ними в походы, даже если они не хотят проводить выходные с семьей. Подобные переживания сформировали мою жизнь гораздо больше, чем роскошь и окружение, и конечно, я надеюсь, что именно это формирует их жизнь». 1 июля 2017 года на ток-шоу Breakfast Television в эфире телеканала City TV.

О Владимире Путине «Я, вероятно, смог бы победить Владимира Путина (в рукопашном поединке). Может быть, вы не в курсе, но я действительно был боксером и, по словам моей матери, довольно неплох в этом… У него есть топлес-фото, и у меня. Почему бы не позволить людям решить, кто сильнее, а?» В феврале 2018 года на своей странице в Facebook.

О боксе «Многие думают, что бокс — это о том, как сильно ты сможешь ударить своего противника. Они ошибаются. Бокс — это о том, как быстро вы встанете и продолжите бой после сильного удара». 6 марта 2016 года в эфире телеканала CBC News.

Об отношении к людям «Если вы доверяете своим избирателям и относитесь к ним как к умным, рациональным, вдумчивым личностям, они станут такими — я бывший учитель, поэтому я знаю. Я знаю, что если вы относитесь к своим подопечным как к ужасным студентам, они станут ужасными студентами. И это относится ко всем людям в мире». 25 сентября 2018 года в разговоре с членами правительства Канады.

О разнообразии «Сила Северной Америки в идее о разнообразии — это наш ценный подарок миру. Не важно, откуда вы, что исповедуете, какой у вас цвет кожи, кого вы любите, вы здесь свой. Это ваш дом». 28 июня 2016 года на встрече с Бараком Обамой в Оттаве.