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Коммерсантъ FM
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Выброс мазута обнаружили на территории Судака в Крыму

Пресс-служба МЧС сообщила, что на территории городского округа Судак в Крыму впервые зафиксирован выброс мазута. В ведомстве уточнили, что незначительное загрязнение нашли на участке пляжа протяженностью 2 км.

«В Крыму, в районе бухты Капсель от мыса Француженка до парохода "Багратион", выявлен факт обнаружения нефтепродуктов»,— сказано в сообщении МЧС. На месте работают 40 человек и 6 единиц техники. За последние сутки было очищено 1,6 км побережья в Опукском заповеднике.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение вблизи Керченского пролива 15 декабря. Оба танкера суммарно перевозили более 9 тыс. тонн мазута. 2 января в Крыму и вблизи Анапы обнаружили новые участки разлива топлива. 3 января пятно мазута впервые обнаружили у Севастополя. Режим ЧС регионального характера объявлен в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мазут уберут всей страной».

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