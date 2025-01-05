С пляжей Кубани вывезли более 102 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта

Спасатели и волонтеры за все время с момента разлива мазута с танкеров собрали и вывезли более 102 тыс. тонн загрязненного грунта с пляжей Анапы и Темрюкского района, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. На месте работают 8,5 тыс. человек — это добровольцы, спасатели и сотрудники администрации.

«На площадку временного хранения в хутор Воскресенский уже отправили 68 тыс. тонн песка с мазутом. Оттуда его будем перевозить для утилизации на специализированные предприятия»,— сказано в сообщении губернатора в Telegram.

15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение вблизи Керченского пролива. Оба танкера суммарно перевозили более 9 тыс. тонн мазута. Как установила Морспасслужба, в затонувших частях танкеров повреждены четыре танка с мазутом. С 15 декабря в Черное море из них вытекло около 2,4 тыс. тонн мазута. Из-за крушения в Керченском проливе танкеров введен федеральный режим ЧС.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мазут уберут всей страной».