Минтранс разрабатывает план подъема затонувших в Керченском проливе танкеров

Проект подъема затонувших в Керченском проливе танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» находится в стадии разработки и будет готов сразу после согласования с Росприроднадзором, сообщил Минтранс России.

Работы по подготовке к откачке нефтепродуктов с кормовой части танкера «Волгонефть-239» продолжаются. «Специалисты обследуют судно: состояние конструкции, целостность машинного отделения и танков. Это необходимо, чтобы в дальнейшем восстановить работоспособность судовых систем подогрева и выгрузки мазута»,— сообщили в Минтрансе.

В ведомстве отметили, что с момента крушения судов ФГБУ «Морспасслужба» было обследовано 809,8 кв. км акватории и очищено 35,5 тыс. кв. м воды.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе во время сильного шторма 15 декабря 2024 года. Одно судно разломилось, второе село на мель недалеко от порта Тамань. Один член экипажа танкера «Волгонефть-212» погиб, одиннадцать попали в больницу с переохлаждением. Экипаж «Волгонефти-239» при эвакуации не пострадал.

Подробнее о последствиях крушения танкеров — в материале «Ъ» «Мазут уберут всей страной».