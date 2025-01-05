Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минтранс разрабатывает план подъема затонувших в Керченском проливе танкеров

Проект подъема затонувших в Керченском проливе танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» находится в стадии разработки и будет готов сразу после согласования с Росприроднадзором, сообщил Минтранс России.

Работы по подготовке к откачке нефтепродуктов с кормовой части танкера «Волгонефть-239» продолжаются. «Специалисты обследуют судно: состояние конструкции, целостность машинного отделения и танков. Это необходимо, чтобы в дальнейшем восстановить работоспособность судовых систем подогрева и выгрузки мазута»,— сообщили в Минтрансе.

В ведомстве отметили, что с момента крушения судов ФГБУ «Морспасслужба» было обследовано 809,8 кв. км акватории и очищено 35,5 тыс. кв. м воды.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе во время сильного шторма 15 декабря 2024 года. Одно судно разломилось, второе село на мель недалеко от порта Тамань. Один член экипажа танкера «Волгонефть-212» погиб, одиннадцать попали в больницу с переохлаждением. Экипаж «Волгонефти-239» при эвакуации не пострадал.

Подробнее о последствиях крушения танкеров — в материале «Ъ» «Мазут уберут всей страной».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...