Машину погибшего корреспондента «Известий» эвакуировали с трассы в Горловке

Автомобиль внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова, который погиб при атаке беспилотника, эвакуировали с трассы в Горловке. Господин Мартемьянов и другие корреспонденты ехали со съемок и были вынуждены остановиться на трассе из-за пробитых колес.

«В автомобиле лежали его талисманы — гусь-доктор и кот-напарник, в кармане которого военкор хранил обезболивающее. Журналист верил, что они спасут его в случае беды»,— сказано в публикации «Известий».

Автомобиль с журналистами был атакован в ДНР накануне, 4 января. Ранения получили корреспонденты «РИА Новости» Максим Романенко, Михаил Кевхиев, а также главред и военкор донецкого издания «Блокнот» Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 105 и ст. 167 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц; умышленное повреждение имущества).

Александру Мартемьянову было 34 года. Он родился в Донецке. Фиксировать последствия военных действий в городе он начал с 2014 года. С того же момента стал внештатным корреспондентом «Известий». Награжден медалью «За храбрость», а также знаком отличия «За заслуги перед Донецкой народной республикой» III степени.