СКР возбудил дело по факту гибели журналиста «Известий» в ДНР

Главное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по факту гибели корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова и ранения четырех журналистов. Вечером 4 января автомобиль, в котором они находились, подвергся атаке украинского беспилотника на трассе Донецк—Горловка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналист Александр Мартемьянов

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Журналист Александр Мартемьянов

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Дело возбуждено по ст. 105 и ст. 167 УК (убийство и покушение на убийство двух и более лиц; умышленное повреждение имущества). В автомобиле, помимо Александра Мартемьянова, находились корреспонденты «РИА Новости» Максим Романенко, Михаил Кевхиев, а также главред и военкор донецкого издания «Блокнот» Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Все они доставлены в одну из донецких больниц с ушибами и контузиями, писал ТАСС.

Изабелла Либерман писала в Telegram-канале, что 4 января журналисты находились в Горловке, там они проводили съемку и помогали пострадавшим от обстрелов в районе Комсомолец. Вечером они выехали обратно в Донецк. Погибший Александр Мартемьянов сидел на переднем сидении. По словам госпожи Либерман, он погиб «мгновенно от прямого попадания».

Александру Мартемьянову было 34 года. Он родился в Донецке. Фиксировать последствия военных действий в городе он начал с 2014 года. С того же момента стал внештатным корреспондентом «Известий». За время работы был дважды ранен — в феврале 2022 года получил осколочные ранения в селе Пищевик, в октябре 2023 года — в Донецке, в момент обстрела железнодорожной станции. Награжден медалью «За Храбрость», а также знаком отличия «За заслуги перед Донецкой народной республикой» 3 степени.