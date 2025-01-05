Внештатный корреспондент «Известий» погиб при ударе ВСУ по автомобилю в ДНР

Украинский дрон атаковал сегодня, 4 января, автомобиль с журналистами на трассе Донецк—Горловка в ДНР. При ударе погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов, еще несколько журналистов пострадали. Об этом рассказал корреспондент «РИА Новости» Максим Романенко, оказавшийся в числе раненых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Александр Мартемьянов в 2022 году в районе Мариуполя, пострадавшем от боевых действий Фото: Коммерсантъ / Александр Черных В январе 2023 года на месте обстрела в Петровском районе Донецка Фото: Коммерсантъ / Александр Черных Александр Мартемьянов в 2023 году в Донецке возле куска ракеты, запущенной ВСУ Фото: Коммерсантъ / Александр Черных В 2023 году на месте обстрела центрального рынка Донецка Фото: Коммерсантъ / Александр Черных Александр Мартемьянов в 2022 году на месте обстрела Фото: Коммерсантъ / Александр Черных Александр Мартемьянов в госпитале в Донецке. В ноябре 2023 года он снимал последствия атаки ВСУ на железнодорожной станции и был ранен повторным ударом Фото: Коммерсантъ / Александр Черных Александр Мартемьянов был родом из Донецка Фото: Коммерсантъ / Александр Черных Александр Мартемьянов показывает коллегам из других регионов России исторические места Донецка Фото: Коммерсантъ / Александр Черных Александр Мартемьянов в Донецке Фото: Коммерсантъ / Александр Черных Александр Мартемьянов в Луганске Фото: Коммерсантъ / Александр Черных Александр Мартемьянов на месте обстрела в Горловке в 2024 году Фото: Коммерсантъ / Александр Черных Александр Мартемьянов постоянно отслеживал сообщения о местах прилетов в Донецке Фото: Коммерсантъ / Александр Черных Александр Мартемьянов на месте обстрела в Горловке в мае 2023 года Фото: Коммерсантъ / Александр Черных Александр Мартемьянов на месте обстрела в Донецке в 2024 году Фото: Коммерсантъ / Александр Черных Александр Мартемьянов возле отеля «Донбасс-палас» пострадавшего после обстрела Фото: Коммерсантъ / Александр Черных Фото: Reuters / Alyssa Pointer Следующая фотография 1 / 16 Александр Мартемьянов в 2022 году в районе Мариуполя, пострадавшем от боевых действий Фото: Коммерсантъ / Александр Черных В январе 2023 года на месте обстрела в Петровском районе Донецка Фото: Коммерсантъ / Александр Черных Александр Мартемьянов в 2023 году в Донецке возле куска ракеты, запущенной ВСУ Фото: Коммерсантъ / Александр Черных В 2023 году на месте обстрела центрального рынка Донецка Фото: Коммерсантъ / Александр Черных Александр Мартемьянов в 2022 году на месте обстрела Фото: Коммерсантъ / Александр Черных Александр Мартемьянов в госпитале в Донецке. В ноябре 2023 года он снимал последствия атаки ВСУ на железнодорожной станции и был ранен повторным ударом Фото: Коммерсантъ / Александр Черных Александр Мартемьянов был родом из Донецка Фото: Коммерсантъ / Александр Черных Александр Мартемьянов показывает коллегам из других регионов России исторические места Донецка Фото: Коммерсантъ / Александр Черных Александр Мартемьянов в Донецке Фото: Коммерсантъ / Александр Черных Александр Мартемьянов в Луганске Фото: Коммерсантъ / Александр Черных Александр Мартемьянов на месте обстрела в Горловке в 2024 году Фото: Коммерсантъ / Александр Черных Александр Мартемьянов постоянно отслеживал сообщения о местах прилетов в Донецке Фото: Коммерсантъ / Александр Черных Александр Мартемьянов на месте обстрела в Горловке в мае 2023 года Фото: Коммерсантъ / Александр Черных Александр Мартемьянов на месте обстрела в Донецке в 2024 году Фото: Коммерсантъ / Александр Черных Александр Мартемьянов возле отеля «Донбасс-палас» пострадавшего после обстрела Фото: Коммерсантъ / Александр Черных Фото: Reuters / Alyssa Pointer

По словам Романенко, журналисты завершили съемку последствий обстрелов Горловки и возвращались в Донецк. На трассе их машину атаковал дрон-камикадзе. Сам журналист «РИА Новости» получил контузию и ссадины на лице. Как позднее сообщил ТАСС, среди раненых при атаке дрона журналистов были два корреспондента издания «Блокнот». Как рассказал ТАСС информированный источник, всех пострадавших журналистов отправили в одну из больниц Донецка.

Инцидент в ДНР прокомментировал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Отвечая на вопрос «РИА Новости», он сказал: «Мы выступаем против любых нападений на журналистов».

В конце декабря в результате атаки БПЛА в зоне проведения спецоперации погиб редактор «Известий» Максим Елисеев, который с 2022 года участвовал в боевых действиях в качестве добровольца. В апреле в зоне СВО при атаке дрона погиб корреспондент «Известий» Семен Еремин. Президент Владимир Путин в том же месяце наградил его орденом Мужества посмертно.