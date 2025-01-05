Внештатный корреспондент «Известий» погиб при ударе ВСУ по автомобилю в ДНР
Украинский дрон атаковал сегодня, 4 января, автомобиль с журналистами на трассе Донецк—Горловка в ДНР. При ударе погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов, еще несколько журналистов пострадали. Об этом рассказал корреспондент «РИА Новости» Максим Романенко, оказавшийся в числе раненых.
По словам Романенко, журналисты завершили съемку последствий обстрелов Горловки и возвращались в Донецк. На трассе их машину атаковал дрон-камикадзе. Сам журналист «РИА Новости» получил контузию и ссадины на лице. Как позднее сообщил ТАСС, среди раненых при атаке дрона журналистов были два корреспондента издания «Блокнот». Как рассказал ТАСС информированный источник, всех пострадавших журналистов отправили в одну из больниц Донецка.
Инцидент в ДНР прокомментировал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Отвечая на вопрос «РИА Новости», он сказал: «Мы выступаем против любых нападений на журналистов».
В конце декабря в результате атаки БПЛА в зоне проведения спецоперации погиб редактор «Известий» Максим Елисеев, который с 2022 года участвовал в боевых действиях в качестве добровольца. В апреле в зоне СВО при атаке дрона погиб корреспондент «Известий» Семен Еремин. Президент Владимир Путин в том же месяце наградил его орденом Мужества посмертно.