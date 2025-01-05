В Екатеринбурге арестовали еще двух подростков по делу о подготовке теракта

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал еще двух из четырех подростков, обвиняемых в подготовке теракта. Под стражей они пробудут до 21 февраля. Заседание проходило в закрытом режиме.

О задержании четырех подростков 2007 и 2008 годов рождения ФСБ сообщила вчера, 4 января. Сегодня, 5 января, суд в течение дня избрал меру пресечения троим из них. ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда пишет, что один из обвиняемых — 17-летний студент екатеринбургского колледжа, второй — 16-летний студент политехникума.

ФСБ утверждает, что молодые люди планировали устроить теракт в общественных местах в Екатеринбурге. При обыске у них нашли компоненты самодельного взрывного устройства, а также инструкции по его изготовлению. По версии спецслужбы, двое из подростков также причастны к поджогу служебного автомобиля МВД по Свердловской области. Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 3 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ).