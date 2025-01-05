Суд арестовал обвиняемого в подготовке теракта в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал одного из четырех молодых людей, обвиняемых в приготовлении к теракту. Под стражей он пробудет до 21 февраля, передает корреспондент «РИА Новости». Меру пресечения судья избрал на закрытом заседании, СМИ пустили лишь на оглашение.

О задержании четырех подростков 2007 и 2008 годов рождения ФСБ сообщила вчера, 4 января. По версии спецслужбы, молодые люди планировали устроить теракт в общественных местах в Екатеринбурге. При обыске у них нашли компоненты самодельного взрывного устройства, а также инструкции по его изготовлению. ФСБ также утверждает, что двое из подростков причастны к поджогу служебного автомобиля МВД по Свердловской области.

СКР по Свердловской области возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 3 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ). Об избрании меры пресечения трем других подросткам не сообщалось.