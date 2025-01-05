Над Ростовской областью уничтожено 37 беспилотников

Средства противовоздушной обороны отразили в Ростовской области «массированную воздушную атаку», сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь. Всего сбито 37 беспилотников.

Средства ПВО работали в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. Повреждено имущество жителей Таганрога и Неклиновского района — несколько домов и автомобилей. По предварительным данным, никто не пострадал.

Мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что оперативные службы продолжают обезвреживать обломки упавших БПЛА. По ее информации, повреждены крыши, хозпостройки, автомобиль и электрический столб.

Средства ПВО ночью также отражали атаку в Белгородской и Брянской областях. В Белгородской области в двух многоквартирных домах выбило окна. Над Брянской областью сбиты 13 БПЛА. Никто не пострадал.