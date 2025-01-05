Над Брянской областью сбиты 13 беспилотников

Средства противовоздушной обороны в ночь на 5 января отражали атаку в Брянской области. Сбиты 13 беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Ростовской области обломки беспилотников упали в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района, сообщал временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Никто не пострадал, возгораний не произошло. Повреждены дома и машины.

Атаке БПЛА также подверглась Белгородская область. Никто не пострадал. В результате удара выбило окна в двух многоквартирных домах.