В Белгородской области при атаке БПЛА выбило окна в двух многоквартирных домах

Поселок Малиновка Белгородского района был атакован двумя беспилотниками, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram. По предварительной информации, никто не пострадал.

В двух многоквартирных домах выбиты окна в семи квартирах. Поврежден газопровод. Оперативные службы проведут подомовой обход в светлое время суток.

Белгородская область 4 января неоднократно подвергалась атакам. В Шебекино два человека были ранены при атаке БПЛА движущегося автомобиля. В городе снаряд упал на территории социального объекта, был поврежден автомобиль, остекление одного из зданий и линия электропередачи. Под удары также попали Грайворонский и Яковлевский округа и Белгородский район.