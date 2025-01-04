Песков прокомментировал планы Вучича позвонить Путину

Контакты президента России Владимира Путина с партнерами страны согласовываются максимально оперативно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал планы президента Сербии Александра Вучича инициировать телефонный разговор с российским президентом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Разговоры с нашими друзьями и партнерами на высшем и иных уровнях согласовываются максимально оперативно»,— заявил господин Песков ТАСС в ответ на вопрос о готовности оперативно организовать разговор президентов.

Александр Вучич хочет обсудить с российским президентом возможные санкции США против нефтекомпании NIS. По его словам, с соответствующим запросом он обратится к Кремлю 25–27 января. О том, что США могут ввести санкции против NIS, совладельцами которой являются «Газпром нефть» (50%) и «Газпром» (6,15%), господин Вучич заявлял в декабре. После этого он обсудил возможные санкции с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

Накануне, 3 января, господин Вучич переговорил с заместителем госсекретаря США Хосе Фернандесом. По итогам переговоров он заявил, что для граждан Сербии «хороших новостей нет». Однако он добавил, что страна сохранит свою энергетическую безопасность.

Подробнее о возможных санкциях — в материале «Ъ» «Нефть с высоким содержанием РФ».