Нефть с высоким содержанием РФ

Сербская NIS, где 56,15% принадлежат российским компаниям, уже с 1 января 2025 года может попасть под санкции США, сообщил президент страны Александр Вучич. В 2022 году основной акционер предприятия — «Газпром (MOEX: GAZP) нефть» снижала свою долю, чтобы избежать ограничительных мер, и так в капитале NIS появился «Газпром». Сейчас Белград говорит о необходимости нового сокращения пакета. Наиболее возможным претендентом на долю являются сербские власти, полагают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

США планируют в ближайшее время ввести санкции в отношении компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), сообщил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Informer TV 14 декабря. Вступить в действие ограничительные меры могут с 1 января, пояснил он. По словам господина Вучича, санкции связаны с наличием в капитале российских участников (50% NIS принадлежит «Газпром нефти», 6,15% — «Газпрому»). Александр Вучич отметил, что одним из решений является сокращение их долей до уровня менее 50%. Но, уточнил президент, это создает проблемы с Москвой, «как политические, так и любого другого рода». Еще 29,87% NIS принадлежит Республике Сербия.

NIS — единственная нефтедобывающая компания в Сербии и одна из крупнейших в Юго-Восточной Европе. Среди активов — НПЗ в Панчево и сеть из порядка 400 АЗС. За девять месяцев 2024 года NIS переработала 2,5 млн тонн нефти. EBITDA за этот период достигла $320 млн, чистая прибыль — $74 млн.

«Газпром нефть» вошла в капитал NIS в 2008 году в рамках приватизации, а в 2022 году, чтобы избежать санкций, снизила свою долю до 50%, продав остальную часть пакета «Газпрому» (см. “Ъ” от 12 мая 2022 года). Сумма сделки не раскрывалась. Стоимость 6,15% акций на тот момент была около €264 млн, исходя из котировок NIS.

Одним из последствий санкций президент Сербии назвал прекращение компанией-оператором Адриатического нефтепровода Хорватии JANAF поставок сырья с терминала на острове Крк. Таким образом NIS обеспечивала сырьем свой НПЗ после введения ограничений в отношении российской нефти. Белград также ведет переговоры с Будапештом о строительстве нефтепровода длиной 128 км для соединения с нефтепроводом «Дружба».

В NIS сообщили, что компания работает в обычном режиме и остается сфокусированной на продолжении реализации начатых инвестиций и поддержании стабильности на национальном рынке нефтепродуктов. NIS продолжает следить за ситуацией и анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для своей деятельности, пояснили там. В «Газпроме» запрос переадресовали в «Газпром нефть», где на вопросы “Ъ” не ответили.

Источники “Ъ”, знакомые с позицией сербского руководства, отмечают, что вопрос о том, кто может выкупить часть доли «Газпром нефти», рассматривается с 2022 года.

Одним из вариантов считался венгерский MOL. Альтернативный вариант — покупка государством Сербией, говорят собеседники “Ъ”. По их мнению, на самой NIS возможные изменения в структуре собственности сильно не скажутся. К тому же, отмечают источники “Ъ”, это может быть временный переход пакета на определенный период.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков замечает, что в США о возможных санкциях пока не говорили, а ЕС ранее вывел Сербию из-под действия мер в отношении российской нефти. По его мнению, даже в случае усиления санкций можно будет найти решение по поставке нефти на сербский НПЗ, например изменив точку приемки, как уже сделано на украинской части «Дружбы», или используя трейдер, которому формально будет принадлежать сырье до его поставки на завод.

Как считает господин Юшков, сербским властям может быть выгоден выход «Газпром нефти» из собственности NIS и НПЗ после сделанных российской компании инвестиций. Наиболее вероятный покупатель российской доли в NIS — сам Белград, который постарается выбить наиболее низкую цену, полагает эксперт. Затем, продолжает он, Сербия можете перепродать акции по рыночной стоимости кому-либо из крупных компаний, например азербайджанской SOCAR или одному из европейских мейджоров. В то же время, отмечает Игорь Юшков, «Газпром нефть» вряд ли легко откажется от актива, в который она столько вложила.

Ольга Мордюшенко, Геннадий Сысоев