Вучич запросит разговор с Путиным из-за возможных санкций против NIS

Президент Сербии Александр Вучич намерен инициировать телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным из-за возможных санкций США против нефтекомпании NIS. По словам сербского президента, с соответствующим запросом он обратится к российской стороне 25–27 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«США введут санкции не какие-то общие или финансовые, а всеобъемлющие санкции против нашей компании NIS... Я рассчитываю на разговор с Путиным и планирую запросить его примерно 25–27 января»,— сказал господин Вучич в ходе заседания правительства (цитата по ТАСС). Он уточнил, что после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января также намерен провести переговоры с новой администрацией США.

О том, что США могут ввести санкции против NIS, совладельцами которой являются «Газпром нефть» (50%) и «Газпром» (6,15%), Александр Вучич сообщил 14 декабря. Позже в том же месяце он рассказал, что переговорил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по поводу возможных американских санкций. Стороны договорились организовать встречу экспертов из России и Сербии, после того как появится официальная информация о санкциях.

3 января сербский президент провел переговоры с заместителем госсекретаря США Хосе Фернандесом. По итогу господин Вучич заявил, что «хороших новостей для граждан Сербии нет». При этом он заверил, что Сербия сохранит энергетическую безопасность.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Нефть с высоким содержанием РФ».