Минобороны: ВСУ обстреляли Белгородскую область ракетами ATACMS

Украина 3 января попыталась атаковать Белгородскую область дальнобойными ракетами ATACMS, сообщило Минобороны России. Все ракеты были сбиты боевыми расчетами ЗРК С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ».

«На данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, будут приняты ответные меры»,— говорится в Telegram-канале военного ведомства.

О первом применении украинской армией ракет западного производства за пределами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма Минобороны сообщило 19 ноября 2024 года. Тогда ВСУ атаковали шестью ракетами ATACMS Брянскую область. В ответ на это Россия 21 ноября ударила по Украине баллистической ракетой средней дальности «Орешник».

В декабре Украина обстреляла ракетами ATACMS и Storm Shadow «Комбинат "Каменский"» в Ростовской области. В ответ на это Россия нанесла удар по пункту управления Службы безопасности Украины и киевскому конструкторскому бюро «Луч». Тогда украинские СМИ писали как минимум о шести взрывах в Киеве. Президент Владимир Путин говорил, что у России немного систем «Орешник», но они есть. По его словам, Москва не спешит их применять, но не исключает такой возможности.