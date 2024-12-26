Путин заявил, что Россия не спешит применять «Орешник»

Президент Владимир Путин заявил, что у России немного систем «Орешник», но они есть. По его словам, Москва не спешит их применять, но не исключает такой возможности.

«Мы не спешим. Это не секрет, мы не скрываем, и я говорил, у нас пока немного этих систем "Орешник". Они у нас есть. И не одна система. Но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное, предназначено для решения определенных задач»,— сказал господин Путин в ответ на вопрос специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова.

Глава государства напомнил, что началось серийное производство «Орешника». Будет выпущено «должное количество и нужное нам». Часть вооружения будет размещена на территории Белоруссии. «Мы не исключаем возможности применения и сегодня, и завтра, если будет такая необходимость»,— добавил президент.

Владимир Путин заявил, что Россия «всегда отвечает зеркально». Если против нее используют определенное оружие, она применяет такое же. «Они применили пять-семь систем ATACMS. Вы слышали, что было сказано вчера или позавчера? Российская армия ответила комплексным ударом... 221, что ли, удар высокоточным дальнобойным оружием. Если нужно будет и мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем»,— ответил господин Путин.

О сотрудничестве России и Белоруссии по размещению «Орешника» — в материале «Ъ» «Комплексы полноценности средней дальности».