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Коммерсантъ FM
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Минобороны ударило по Киеву в ответ на ракетный обстрел Ростовской области

Минобороны сообщило об ударе высокоточным оружием большой дальности по пункту управления Службы безопасности Украины и киевскому конструкторскому бюро «Луч». Цели удара достигнуты, все объекты поражены. В ведомстве уточнили, что атака стала ответом на удар Украины по предприятию «Комбинат "Каменский"» в Ростовской области.

По информации военного ведомства, в конструкторском бюро «Луч» в Киеве производятся ракетные комплексы «Нептун», крылатые ракеты наземного базирования РСЗО «Ольха», а также позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.

Украинские СМИ ранее писали как минимум о шести взрывах в Киеве. Перед этим по всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обломки ракет упали в четырех районах города. По информации издания «Страна», возле международного аэропорта Борисполь начался сильный пожар, повреждена тепломагистраль.

Об украинском ударе по «Комбинату "Каменский"» десятью западными ракетами Минобороны сообщало накануне. Средства противовоздушной обороны сбили шесть ракет ATACMS и три из четырех ракет Storm Shadow. Одна ракета была отклонена от цели, при падении она повредила техническое строение на территории комбината, заявили в ведомстве.

Фотогалерея

Кадры и события СВО за декабрь 2024 года

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Военнослужащий с дроном «Молния 2» на Кураховском направлении в ДНР

Военнослужащий с дроном «Молния 2» на Кураховском направлении в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

15 декабря Белгородская область была атакована беспилотниками 37 раз

15 декабря Белгородская область была атакована беспилотниками 37 раз

Член экипажа ЗРК «Тор-М1» на Красноармейском направлении

Член экипажа ЗРК «Тор-М1» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Расчет пушки М-46 на Красноармейском направлении

Расчет пушки М-46 на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

13 декабря министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне СВО и вручил награды командному составу подразделений и отличавшимся военнослужащим

13 декабря министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне СВО и вручил награды командному составу подразделений и отличавшимся военнослужащим

Фото: кадр видео Минобороны РФ

Артиллерийский расчет 152-мм самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» на Красноармейском направлении

Артиллерийский расчет 152-мм самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

13 декабря Минобороны РФ сообщило о новом командующем группировкой войск «Восток» — генерал-лейтенанте Андрее Иванаеве

13 декабря Минобороны РФ сообщило о новом командующем группировкой войск «Восток» — генерал-лейтенанте Андрее Иванаеве

Фото: Минобороны РФ

12 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Новоивановка (на фото) в Курской области и Заря в ДНР

12 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Новоивановка (на фото) в Курской области и Заря в ДНР

Фото: кадр видео Минобороны РФ

Последствия атаки беспилотника на казармы спецполка полиции им. Ахмата Кадырова в Грозном 12 декабря

Последствия атаки беспилотника на казармы спецполка полиции им. Ахмата Кадырова в Грозном 12 декабря

Фото: @RKadyrov_95

Военнослужащий на посту воздушного наблюдения зенитного дивизиона ЦВО для борьбы с FPV-дронами на Красноармейском направлении

Военнослужащий на посту воздушного наблюдения зенитного дивизиона ЦВО для борьбы с FPV-дронами на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

11 декабря в результате ракетного удара ВСУ по Таганрогу повреждения получили котельная и промпредприятие. По сообщению Минобороны, ВСУ ударили по аэродрому ракетами ATACMS

11 декабря в результате ракетного удара ВСУ по Таганрогу повреждения получили котельная и промпредприятие. По сообщению Минобороны, ВСУ ударили по аэродрому ракетами ATACMS

Фото: @KambulovaSvetlana

Обряд крещения бойцов штурмового подразделения группировки «Восток» перед отправкой на Красноармейское направление в блиндажном храме

Обряд крещения бойцов штурмового подразделения группировки «Восток» перед отправкой на Красноармейское направление в блиндажном храме

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военнослужащий мотострелкового полка ВС РФ в Херсонской области

Военнослужащий мотострелкового полка ВС РФ в Херсонской области

Фото: ТАСС

Работа артиллерийского расчета пушки 2А36 «Гиацинт-Б» на Красноармейском направлении

Работа артиллерийского расчета пушки 2А36 «Гиацинт-Б» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащий проводит испытания трофейного беспилотника «Баба-яга» на Красноармейском направлении

Военнослужащий проводит испытания трофейного беспилотника «Баба-яга» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

8 декабря подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

8 декабря подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

6 декабря Минобороны РФ объявило о занятии сел Пустынка и Сухие Ялы в ДНР &lt;BR>На фото: член экипажа зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» на Красноармейском направлении

6 декабря Минобороны РФ объявило о занятии сел Пустынка и Сухие Ялы в ДНР
На фото: член экипажа зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

3 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Романовка в ДНР и Новодаровка в Запорожской области

3 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Романовка в ДНР и Новодаровка в Запорожской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским (второй справа)

2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским (второй справа)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

1 декабря Минобороны РФ сообщило об освобождении Петровки и Ильинки в ДНР&lt;br> На фото: награждение отличившихся военнослужащих 90-й танковой дивизии

1 декабря Минобороны РФ сообщило об освобождении Петровки и Ильинки в ДНР
На фото: награждение отличившихся военнослужащих 90-й танковой дивизии

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Следующая фотография
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Военнослужащий с дроном «Молния 2» на Кураховском направлении в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

15 декабря Белгородская область была атакована беспилотниками 37 раз

Член экипажа ЗРК «Тор-М1» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Расчет пушки М-46 на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

13 декабря министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне СВО и вручил награды командному составу подразделений и отличавшимся военнослужащим

Фото: кадр видео Минобороны РФ

Артиллерийский расчет 152-мм самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

13 декабря Минобороны РФ сообщило о новом командующем группировкой войск «Восток» — генерал-лейтенанте Андрее Иванаеве

Фото: Минобороны РФ

12 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Новоивановка (на фото) в Курской области и Заря в ДНР

Фото: кадр видео Минобороны РФ

Последствия атаки беспилотника на казармы спецполка полиции им. Ахмата Кадырова в Грозном 12 декабря

Фото: @RKadyrov_95

Военнослужащий на посту воздушного наблюдения зенитного дивизиона ЦВО для борьбы с FPV-дронами на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

11 декабря в результате ракетного удара ВСУ по Таганрогу повреждения получили котельная и промпредприятие. По сообщению Минобороны, ВСУ ударили по аэродрому ракетами ATACMS

Фото: @KambulovaSvetlana

Обряд крещения бойцов штурмового подразделения группировки «Восток» перед отправкой на Красноармейское направление в блиндажном храме

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военнослужащий мотострелкового полка ВС РФ в Херсонской области

Фото: ТАСС

Работа артиллерийского расчета пушки 2А36 «Гиацинт-Б» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащий проводит испытания трофейного беспилотника «Баба-яга» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

8 декабря подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

6 декабря Минобороны РФ объявило о занятии сел Пустынка и Сухие Ялы в ДНР
На фото: член экипажа зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

3 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Романовка в ДНР и Новодаровка в Запорожской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским (второй справа)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

1 декабря Минобороны РФ сообщило об освобождении Петровки и Ильинки в ДНР
На фото: награждение отличившихся военнослужащих 90-й танковой дивизии

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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