Минобороны ударило по Киеву в ответ на ракетный обстрел Ростовской области

Минобороны сообщило об ударе высокоточным оружием большой дальности по пункту управления Службы безопасности Украины и киевскому конструкторскому бюро «Луч». Цели удара достигнуты, все объекты поражены. В ведомстве уточнили, что атака стала ответом на удар Украины по предприятию «Комбинат "Каменский"» в Ростовской области.

По информации военного ведомства, в конструкторском бюро «Луч» в Киеве производятся ракетные комплексы «Нептун», крылатые ракеты наземного базирования РСЗО «Ольха», а также позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.

Украинские СМИ ранее писали как минимум о шести взрывах в Киеве. Перед этим по всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обломки ракет упали в четырех районах города. По информации издания «Страна», возле международного аэропорта Борисполь начался сильный пожар, повреждена тепломагистраль.

Об украинском ударе по «Комбинату "Каменский"» десятью западными ракетами Минобороны сообщало накануне. Средства противовоздушной обороны сбили шесть ракет ATACMS и три из четырех ракет Storm Shadow. Одна ракета была отклонена от цели, при падении она повредила техническое строение на территории комбината, заявили в ведомстве.