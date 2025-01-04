В Севастополе ввели режим ЧС из-за разлива мазута

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера объявлен в Севастополе после обнаружения выбросов мазута с потерпевших крушение танкеров в Керченском проливе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

«Массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет, но следы мазута обнаруживаются в разных местах, их мы оперативно ликвидируем. Оперативный штаб по ситуации возглавляю лично, сегодня в Севастополе объявлен режим ЧС регионального значения»,— написал господин Развожаев в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, загрязнения на данный момент выявлены на берегу пляжа «Голубая бухта» в Севастополе, а также на берегу пляжа «Нахимовец» в Орловке (около 760 м по береговой линии). Ранее мазут был обнаружен на берегу пляжа «Звездный берег», но спасатели ПСП «Север» и местные жители уже очистили территорию, уточнил Михаил Развожаев.

Впервые пятно мазута после аварии с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» было обнаружено у берегов Севастополя 3 января. На входе в Балаклавскую бухту появилось пятно 1,5 на 1,5 м. На тот момент также были зафиксированы случаи обнаружения птиц в мазуте в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега.

15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение вблизи Керченского пролива. Оба танкера суммарно перевозили более 9 тыс. тонн мазута. Как установила Морспасслужба, в затонувших частях танкеров повреждены четыре танка с мазутом С 15 декабря в Черное море из них вытекло около 2,4 тыс. тонн мазута.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мазут уберут всей страной».