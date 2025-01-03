Разлитый в Черном море мазут дошел до Севастополя

В Севастополе на входе в Балаклавскую бухту обнаружено мазутное пятно площадью 1,5 на 1,5 м, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Это первое мазутное пятно, обнаруженное у берегов Севастополя после аварии с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора и Севастопольский природный надзор ведут мониторинг ситуации.

«Также зафиксированы единичные случаи нахождения птиц в мазуте в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега»,— написал господин Развожаев в своем Telegram-канале. Спасатели и сотрудники Севприроднадзора уже приступили к сбору мазута.

В городе развернут пункт приема птиц, пострадавших от загрязнения. Михаил Развожаев подчеркнул, что пока обнаружено лишь несколько пострадавших от мазута птиц. Однако если ситуация ухудшится, будут открыты дополнительные пункты и привлечены волонтеры для оказания помощи, заключил он.

15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение вблизи Керченского пролива. Оба танкера суммарно перевозили более 9 тыс. тонн мазута. Как установила Морспасслужба, в затонувших частях танкеров повреждены четыре танка с мазутом С 15 декабря в Черное море из них вытекло около 2,4 тыс. тонн мазута. 2 января в Крыму и вблизи Анапы обнаружили новые участки разлива топлива.

Подробнее о ЧП — в материале «Ъ» «Мазут уберут всей страной».