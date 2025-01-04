Синдром отмены

В прошедшем году в Ярославской области было введено немало запретов в разных сферах деятельности. В Ярославле теперь нельзя лежать на лавках, украшать клумбы шинами и размещать вывески на иностранных языках. В Данилове ввели сухой закон на один день, а во всей области запретили продавать алкоголь по ночам в так называемых наливайках. Гулять с собаками теперь лучше в трезвом виде во избежание штрафа размером до 5 тыс. руб. При этом не все запретительные инициативы были воплощены в жизнь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Не лежите, мужики

В мае муниципалитет Ярославля принял норму, запрещающую лежание на скамейках. С таким предложением выступил городской активист Сергей Казанский. Запрет включен в городские правила благоустройства. Чиновники говорят, что следить за его исполнением будут дружинники и полиция. Наказания для нарушителей пока нет, но оно может появиться со временем.

«Меня возмутило: в прошлом году весь август и сентябрь я ходил по улице Комсомольской, там лежали бомжи. Я неоднократно обращался в полицию, мне из полиции пришел ответ, что в Российской Федерации лежание на лавочках не запрещено. Ладно, бомжи, но и культурные люди с ногами лежат. Они ведь не снимают обувь»,— пояснил «Ъ-Ярославль» Сергей Казанский.

Лебединая песня шин

В декабре в правилах благоустройства Ярославля появилось еще одно новшество: запрет на использование автомобильных покрышек «в качестве элементов благоустройства, в том числе в качестве клумб, цветников, декоративного ограждения, малых архитектурных форм». В Ярославле находится старейший в России шинный завод, традиционно из старых покрышек делают клумбы и вырезают различные декоративные фигуры, в том числе лебедей.

Нюх потеряли

В январе Заволжский районный суд Ярославля удовлетворил иск ярославского транспортного прокурора о запрете эксплуатации комплекса ОАО «РЖД» по термическому обезвреживанию отходов. Комплекс расположен вблизи Ярославского зоопарка, на неприятный запах вокруг него неоднократно жаловались местные жители. В пресс-службе «Северной железной дороги» сообщили, что мусоросжигательный комплекс перепрофилируют.

Также суды в 2024 году приостановили деятельность ООО «Регион-Склад» во Фрунзенском районе Ярославля и литейного цеха ООО «Феникс» в Тутаеве. На состояние воздуха около них также жаловались жители, в том числе — в ходе прямой линии с президентом.

Омбудсмен уполномочен отменить

В феврале в Ярославле отменили концерт группы «Полматери». Запретить выступление призвал уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин. По его мнению, репертуар группы противоречит духовно-нравственным ценностям.

Господин Крупин написал обращения в региональное УМВД, СКР, прокуратуру, Роспотребнадзор и связался с представителями площадки, на которой планировался концерт. Организаторы пообещали вернуть зрителям деньги, и выразили надежду, что концерт состоится «при более благоприятных обстоятельствах».

Урок латинскому

7 ноября мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление, запрещающее использовать в уличных вывесках слова и выражения на иностранных языках за исключением зарегистрированных брендов. Документ опубликован на официальном сайте мэрии.

Ранее такие же ограничения ввели в Саратове и Краснодаре. При этом в самой мэрии назвали изменения техническими и не вносящими ничего нового. По мнению юриста «Юридической компании "Демидовъ"», запрет все же введен, он устанавливает ограничения, которых нет в федеральных законах. Мэрия пообещала не демонтировать ранее согласованные вывески с иностранными словами.

Пьянству — вой

В мае в региональный закон «Об административных правонарушениях» добавили ответственность за выгул домашних животных лицами, которые не способны контролировать их «по причине алкогольного, токсического, наркотического опьянения». Штраф за нарушение составляет от 3 до 5 тыс. руб.

Наказанию могут подвергнуть и детей, которые не способны контролировать животное в силу возраста. Помимо этого, запрещено выгуливать домашних животных на спортивных и детских площадках. Инициатором новшеств стал губернатор Михаил Евраев, их поддержала областная дума.

И только сухая ночь…

Также региональные власти ввели ограничения продажи алкоголя в предприятиях общественного питания, которые находятся в многоквартирных домах и на прилегающей к ним территории. В них с 1 марта 2025 года запретят продавать алкоголь по ночам. Исключение касается только ресторанов. Власти объяснили запрет борьбой с так называемыми наливайками. Аналогичные требования касаются пива и других слабоалкогольных напитков.

«Люди, к сожалению, не очень культурно распивают спиртные напитки, это сопровождается шумом, криками, драками. Кто-то потребности свои справляет. Это не украшает регион»,— объяснил министр АПК и потребительского рынка Ярославской области Дмитрий Фомин.

В кафе, которые расположены в отдельно стоящих зданиях, продавать алкоголь по-прежнему можно будет и ночью.

...и только этот день

В Данилове Ярославской области в День города 17 августа была запрещена продажа алкогольной продукции, включая пиво, в местах проведения праздничных мероприятий. Запрет был введен с 20.00 до 24.00 в отношении предприятий розничной торговли и общественного питания, сообщили в администрации района. Ранее таких ограничений в регионе не вводилось.

Уполномоченный по правам предпринимателей Альфир Бакиров заявил, что органы местной власти создали необоснованные препятствия бизнесу, так как не обладают полномочиями для таких запретов.

До первой затяжки

В июле областная дума приняла закон, запрещающий несовершеннолетним вход в табачные магазины и кальянные. Проект закона был разработан по инициативе УМВД. Ранее в регионе детям был запрещен вход в магазины, где торгуют исключительно алкоголем и сексуальными товарами. Под новое правило попали 86 торговых точек, в основном в Ярославле. Их владельцы обязаны разместить на входе объявление о запрете входа несовершеннолетних.

Запретить нельзя разрешить

Запретов могло быть и больше, однако не все инициативы были воплощены. В сентябре член Совета Федерации от Ярославской области Наталия Косихина предлагала запретить субкультуру квадроберов. Она рассказала РИА Новости, что участие в субкультуре «травмирует психику и может привести к тяжелым последствиям». Законопроекта о таком запрете пока не появилось.

В августе депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин требовал запретить проведение гастрономического фестиваля «Пир на Волге». «Это плохо, это аморально, — веселиться, пить, есть, когда вся страна собирает еду своим собратьям, которым сейчас очень и очень плохо»,— написал депутат в соцсети. Однако мэр города Артем Молчанов выступил на стороне организаторов праздника, указав, что на фестивале пройдет сбор в пользу жителей областей, пострадавших от атак ВСУ.

В ноябре участники сообщества «Русская община» потребовали запретить концерт певицы Лолиты Милявской. Поводом стало ее участие в «Голой вечеринке» и высказывания в соцсетях. В областном минкульте пояснили, что оснований для отмены концерта нет, и он благополучно прошел в КЗЦ «Миллениум».

Накануне Нового года губернатор Михаил Евраев заявил, что в регионе рассматривается возможность запрета продажи бензина несовершеннолетним. Поводом стали теракты и диверсии с участием детей. «Именно молодежь становится главной целью для вербовщиков со стороны ВСУ»,— написал губернатор в своем Telegram-канале. Пока что запрет не введен.

Антон Голицын