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В Тутаеве приостановили работу литейного цеха

Тутаевский городской суд 27 декабря решил приостановить деятельность литейного цеха ООО «Феникс» на 30 суток. Поводом к решению суда послужили выявленные на предприятии нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского областного суда.

ООО "Феникс"

ООО "Феникс"

Фото: Министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области

ООО "Феникс"

Фото: Министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области

ООО «Феникс» суд признал виновным в нарушении правил охраны атмосферного воздуха. Ранее сотрудники прокуратуры вместе с министерством природопользования выявили нарушения «правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования и аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, использование неисправных сооружений, оборудования и аппаратуры».

Еще весной жители Тутаева начали жаловаться на едкий запах в городе. Основной проблемой они называли загрязнение воздуха химическими выбросами от литейного производства. 18 декабря жители встречались с зампредом областного правительства Татьяной Потемкиной, которая взяла дело под личный контроль.

Алла Чижова

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