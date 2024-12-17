Суд приостановил деятельность АО «Регион-Склад»

Фрунзенский районный суд Ярославля на 30 суток приостановил деятельность предприятия АО «Регион-Склад» из-за загрязнения воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Предприятие признали виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Прокуратурой, Роспотребнадзором и лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» было выявлено превышение предельно допустимой концентрации по содержанию суммы углеводородов возле жилых домов.

«Превышение гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе допущено в результате деятельности АО "Регион-Склад"»,— сообщили в суде.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что неподалеку от предприятия власти из-за жалоб жителей на неприятный запах установили автоматизированный пост контроля атмосферного воздуха.

Алла Чижова