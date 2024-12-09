В Ярославле запретят клумбы и ограды из автопокрышек

Мэрия Ярославля предлагает ввести в городе запрет на использование автомобильных покрышек в качестве элемента благоустройства. Такой пункт содержится в проекте новых правил благоустройства города, который мэрия внесла в муниципалитет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«Запрещается использовать автомобильные покрышки и иные материалы, являющиеся отходами IV класса опасности в качестве элементов благоустройства, в том числе в качестве клумб, цветников, декоративного ограждения, малых архитектурных форм»,— говорится в проекте документа.

В Ярославле жители нередко используют покрышки для создания клумб во дворах, а также ограждений цветников, на газонах в качестве барьера от автомобилей.

Новые правила благоустройства разработаны на основе типовых правил благоустройства муниципального образования Ярославской области. Их подготовила региональная инспекция административно-технического и жилищного надзора. О необходимости введения единых правил в регионе ранее заявлял губернатор Михаил Евраев.

Проект правил будет вынесен на публичные слушания, затем их предстоит утвердить муниципалитету. За нарушение правил благоустройства в региональном кодексе об административных правонарушениях предусмотрены штрафы.

Антон Голицын