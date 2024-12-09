Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославле запретят клумбы и ограды из автопокрышек

Мэрия Ярославля предлагает ввести в городе запрет на использование автомобильных покрышек в качестве элемента благоустройства. Такой пункт содержится в проекте новых правил благоустройства города, который мэрия внесла в муниципалитет.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«Запрещается использовать автомобильные покрышки и иные материалы, являющиеся отходами IV класса опасности в качестве элементов благоустройства, в том числе в качестве клумб, цветников, декоративного ограждения, малых архитектурных форм»,— говорится в проекте документа.

В Ярославле жители нередко используют покрышки для создания клумб во дворах, а также ограждений цветников, на газонах в качестве барьера от автомобилей.

Новые правила благоустройства разработаны на основе типовых правил благоустройства муниципального образования Ярославской области. Их подготовила региональная инспекция административно-технического и жилищного надзора. О необходимости введения единых правил в регионе ранее заявлял губернатор Михаил Евраев.

Проект правил будет вынесен на публичные слушания, затем их предстоит утвердить муниципалитету. За нарушение правил благоустройства в региональном кодексе об административных правонарушениях предусмотрены штрафы.

Антон Голицын

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...