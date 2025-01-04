U. S. Steel обвинила Байдена в коррупции из-за блокировки сделки с Nippon Steel

Директор американской сталелитейной компании U. S. Steel Дэвид Бурритт заявил, что блокировка сделки с японской Nippon Steel вредит будущему компании, сотрудникам и нацбезопасности. По его мнению, президент Джо Байден оскорбил Японию и принял решение из коррупционных побуждений.

«Сегодняшнее решение Байдена постыдно и коррумпировано. Это его политическая выплата главе профсоюза. <...> Он оскорбил Японию, нашего ключевого союзника в сфере национальной безопасности, а также поставил под угрозу конкурентоспособность Америки»,— написал господин Бурритт в соцсети X.

Nippon Steel объявила о намерении приобрести U.S. Steel в декабре 2023 года и планировала завершить сделку во втором или третьем квартале этого года. Японская компания готова была оплатить долги U.S. Steel на сумму примерно $742 млн, а также сохранить бренд и производственные мощности в США.

И действующий президент Джо Байден, и избранный президент Дональд Трамп выступали против сделки. Господин Байден обосновал блокировку сделки «заслуживающими доверия доказательствами», что покупка может угрожать национальной безопасности Соединенных Штатов. Nippon Steel пообещала «принять меры» для защиты своих прав.