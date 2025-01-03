Джо Байден заблокировал продажу сталелитейной фирмы U.S. Steel японской компании

Президент США Джо Байден заблокировал сделку по покупке американской сталелитейной компании United States Steel Corp. (US Steel) японской компанией Nippon Steel. Он предписал двум компаниям в течение 30 дней отказаться от сделки. Президент США обосновал свое решение «заслуживающими доверия доказательствами», что покупка может угрожать национальной безопасности Соединенных Штатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gene J. Puskar / AP Фото: Gene J. Puskar / AP

«Как определил комитет экспертов по национальной безопасности и торговле в исполнительной власти, это приобретение поставит одного из крупнейших производителей стали Америки под иностранный контроль и создаст риск для нашей национальной безопасности и наших критически важных цепочек поставок»,— заявил господин Байден (цитата по сайту Белого дома).

Ранее о намерении заблокировать сделку заявлял избранный президент США Дональд Трамп, президентство которого начнется с 20 января. В сентябре 2024 года Сигэра Исибу, бывший тогда кандидатом на пост премьер-министра Японии, заявлял, что блокировка слияния «очень разочарует» и нанесет ущерб дружеским отношениям Японии с США. В октябре господин Исибу стал премьером.

Nippon Steel объявила о намерении приобрести U.S. Steel в декабре 2023 года и планировала завершить сделку во втором или третьем квартале этого года. Японская компания готова оплатить долги U.S. Steel на сумму примерно $742 млн, а также сохранить бренд и производственные мощности в США.