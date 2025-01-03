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Коммерсантъ FM
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Nippon Steel «примет меры» в ответ на блокировку продажи U.S. Steel в США

Nippon Steel отреагировала на решение президента США Джо Байдена заблокировать продажу американской сталелитейной фирмы United States Steel Corp. (US Steel). Японская компания считает решение политическим.

«После решения президента Байдена у нас не осталось другого выбора, кроме как предпринять все необходимые меры для защиты наших законных прав»,— говорится в заявлении Nippon Steel.

Nippon Steel считает, что решение США посылает сигнал любым компаниям из стран-союзниц, которые планируют значительные инвестиции в США. По мнению японской фирмы, «процессом манипулировали, чтобы продвинуть политическую повестку президента Байдена».

Nippon Steel объявила о намерении приобрести U.S. Steel в декабре 2023 года и планировала завершить сделку во втором или третьем квартале этого года. Японская компания готова была оплатить долги U.S. Steel на сумму примерно $742 млн, а также сохранить бренд и производственные мощности в США. И действующий президент Джо Байден, и избранный президент Дональд Трамп выступали против сделки. Господин Байден обосновал блокировку сделки «заслуживающими доверия доказательствами», что покупка может угрожать национальной безопасности Соединенных Штатов.

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