Белый дом: США могут объявить о новой военной помощи Украине в ближайшие дни

Администрация США может объявить о новом пакете военной помощи Украине в ближайшее время, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он также допустил вероятность проведения следующего заседания по поддержке Украины в формате «Рамштайн» еще до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа — 20 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Кирби

Фото: Kevin Lamarque, Reuters Джон Кирби

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

«Мы анонсировали финальный пакет помощи по линии USAI и очередной транш помощи через механизм PDA. Что касается Украины, можно также ожидать объявления о выделении дополнительной помощи в сфере безопасности в ближайшие дни»,— сказал господин Кирби журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Последний пакет помощи Украине президент США Джо Байден выделил 30 декабря. Тогда он заявил, что Пентагон готовится передать Киеву сотни тысяч артиллерийских боеприпасов и ракет. Общая сумма пакета достигает $2,5 млрд.

Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что Белый дом вплоть до инаугурации Дональда Трампа намерен поставить Украине «каждый доллар» из одобренных Конгрессом средств.

О попытках уходящей администрации США помочь Украине — в материале «Ъ» «Джо Байден даст списать».