США выделили Украине военную помощь на $2,5 млрд

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине дополнительной помощи на $2,5 млрд. Он заявил, что Пентагон готовится передать Киеву сотни тысяч артиллерийских боеприпасов и ракет.

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Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

«По моему указанию Соединенные Штаты будут продолжать неустанно работать над укреплением позиций Украины в этой войне в течение всего оставшегося времени моего пребывания на посту президента»,— говорится в заявлении господина Байдена.

Уточняется, что $1,25 млрд пойдет на нужды украинских военных, еще $1,22 млрд выделят в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), предполагающей закупку оружия у американских производителей. «Министерство обороны находится в процессе поставки сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники, которые укрепят позиции Украины по мере приближения зимы»,— добавил Джо Байден.

О том, что он одобрил новый пакет военной помощи Украине, сообщалось 12 декабря. Также в текущем месяце господин Байден поручил Пентагону наращивать военные поставки украинской армии. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что Белый дом вплоть до инаугурации Дональда Трампа намерен поставить Украине «каждый доллар» из одобренных Конгрессом средств.

О попытках уходящей администрации США помочь Украине — в материале «Ъ» «Джо Байден даст списать».