Как по волшебству

Фильм «Волшебник Изумрудного города» заработал 1 млрд руб. спустя всего два дня проката, но с оговоркой. Такие сборы система ЕАИС Фонда кино зафиксировала уже к двум часам ночи 3 января, однако данные учитывают и предпродажи билетов на ближайшие дни. Картина вышла на экраны 1 января и, по данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», стала 30-м российским фильмом, собравшим 1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Централ Партнершип Фото: Централ Партнершип

Касса «Волшебника Изумрудного города» в итоге может увеличиться в пять раз, считает аналитик издания Cinemaplex Сергей Лавров: «Это кино для всей аудитории, и для детей, и для взрослых. За два дня сборы в 1 млрд руб. показывают, что интерес к этому фильму очень высок. Кроме того, масштабная рекламная кампания была. Эта сказка, которая показана как роуд-муви и сочетает элементы мелодраматизма и юмора. Я сам смотрел этот фильм 1 января в 11 утра с семейной аудиторией. В принципе, реакция зала была очень хорошей. Я надеюсь на показатель в 10 млн зрителей, то есть он должен собрать около 5 млрд руб., но это с условием, что лента долго будет идти в прокате. "Чебурашку" в свое время показывали до конца августа. С художественной точки зрения фильм очень зрелищный, на мой взгляд, нигде не провисает. Спецэффекты меня поразили, актерские работы очень точно выписаны. У картины практически нет минусов».

Впрочем, на сервисе «Кинопоиск» оценка фильма всего 6,4, и он уже собрал немало критических отзывов. «Волшебника Изумрудного города» упрекают в слабом сценарии и медленном развитии сюжета. Со спецэффектами, которые многие хвалят, местами тоже не все гладко, делится впечатлениями кинокритик “Ъ” Юлия Шагельман: «С "Чебурашкой" его можно сравнивать в том смысле, что это продукт, не имеющий никакого отношения к кино как искусству. Как мы знаем, авторы собираются делать цикл. И это тот фильм, который рассказывает самое начало этой истории. К финалу претензия такова, что его нет. Те сюжетные линии, которые как бы начаты в этой первой картине, не доведены до какой-то логической точки. "Волшебник Изумрудного города" — это небольшая, в общем, книжка, как мы все с детства помним.

Но в своем стремлении заработать побольше денег создатели разбили даже это произведение на два фильма. Поэтому лента заканчивается достаточно неожиданно, обрывается на полуслове.

При этом мои коллеги хвалят ее техническое исполнение. Да, я могу сказать, что, наверное, это показывает определенный рост для отечественного кино. Компьютерная графика там уже на уровне лучших мировых образцов, например, Лев выглядит абсолютно как живой. Но в то же время в картине показаны саблезубые тигры у волшебницы Бастинды, и кажется, что этих персонажей из разных вселенных рисовали с разницей в 20 лет, потому что они какие-то корявенькие. В фильме вместе с тем очень красивые пейзажи, он снимался в Дагестане. Так что, на мой взгляд, все, что в ленте есть, это набор красивых картинок, которые не наделены никакой эмоциональной ценностью, в ней абсолютно нет души, а есть желание заработать на зрителях в дни новогодних каникул».

Помимо «Волшебника Изумрудного города», в российских кинотеатрах в праздники можно увидеть «Елки 11», мультфильм «Иван Царевич и Серый волк 6», а также очередную часть франшизы «Последний богатырь»: создатели сняли спин-офф про приключения Финиста. Этот фильм за два дня проката собрал уже больше 600 млн руб. У картины «Финист. Первый богатырь» есть шансы навязать конкуренцию «Волшебнику Изумрудного города», говорит главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый:

«В 2024 году сборы "новогодней битвы" были выше, чем в 2023-м, то есть рекорды обновляются. Мы сейчас говорим о том, что опережаем прошлогодние темпы. Уже понятно, что рекорд новогодних праздников будет побит. У нас уже несколько показателей, в частности, у "Волшебника Изумрудного города" самый быстрый миллиард и рекорд сборов за один день в прокате. То есть если в прошлом году общий праздничный бокс-офис составил 5,8 млрд руб., то в этом — он будет однозначно больше. Другая интрига в том, что будет с цифрами посещаемости.

Что касается системы подсчета, то это лишь первый миллиард, впереди у него второй, третий и так далее. Просто ЕАИС Фонда кино отображает так, что нам достаточно сложно отделить предпродажи на какие-то следующие дни от сборов, которые уже оформлены. По сути, это все одна копилка. Основной конкурент "Волшебника" — это "Финист". Он от него отстает, но, естественно, вклад в новогодний бокс-офис будет также крайне значительным».

Самым кассовым отечественным фильмом по-прежнему остается «Чебурашка». Картина появилась на экранах 1 января 2023 года и заработала свой первый миллиард за три дня проката, а к маю перешагнула отметку в 7 млрд руб.

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Ульяна Горелова