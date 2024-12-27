Смотрите на ваших экранах

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Коммерсантъ FM
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Стагнация мирового кинотеатрального проката и ее последствия для киноиндустрии

Аналитики киноиндустрии по всему миру итогами 2024 года разочарованы: несмотря на то что на экраны вышло несколько безусловных хитов, а «Головоломка-2» студии Pixar попала в десятку самых кассовых фильмов за всю историю (сейчас она занимает в этом рейтинге восьмую строчку с примерно $1,7 млрд сборов), международный кинопрокат до сих пор не оправился от последствий пандемии. Даже по сравнению с прошлым годом общие цифры пока не впечатляют, а о возвращении на допандемийный уровень можно забыть как минимум до 2025-го.

Кадр из фильма Wicked

Кадр из фильма Wicked

Фото: Universal Pictures

Кадр из фильма Wicked

Фото: Universal Pictures

В прошлом году свет в конце финансового тоннеля забрезжил, когда на экраны парой вышли «Барби» и «Оппенгеймер» — одновременный релиз двух картин, противоположных во всем, кроме амбиций их создателей, стал главным событием киногода, породил миллионы мемов и миллионы долларов в кассах и превратился в мечту каждого голливудского маркетолога. Теперь «Барбигеймер» примеряют на любую пару выходящих одновременно непохожих фильмов, хотя, надо отметить, никто пока не решился пуститься во все рекламные тяжкие, как пиарщики «Барби» в прошлом году.

Что-то похожее в этом году случилось в ноябре, получив название «Glicked», или в вольном русском переводе «Зладиатор». Как раз под День благодарения в США в прокат вышли розово-зеленый мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» (Wicked) для девочек и всех им сочувствующих, и брутально-маскулинный «Гладиатор-2» (Gladiator 2).

«Злая» ворвалась на третью строчку домашнего американского бокс-офиса и восьмую — мирового (там у нее сейчас больше $500 млн). «Гладиатору», несмотря на все мемы о Римской империи и артистов Пола Мескала и Педро Паскаля в коротких юбочках, зрительской любви досталось куда меньше: по миру он на 12-м месте по сборам, а в США — на 14-м. Тем не менее длинный уикенд Дня благодарения получился рекордным для американской киноиндустрии, чему также помог выход в те же даты диснеевского мультфильма «Моана-2». За пять дней эти три фильма при поддержке еще нескольких релизов собрали беспрецедентные $414 млн.

Однако никакие победные реляции и кассовые рекорды не способны изменить тот факт, что в целом кинопрокат стагнирует. Причиной этому кроме пандемии стали и прошлогодние голливудские забастовки сценаристов и актеров, из-за чего многие потенциально кассовые хиты были перенесены аж на 2025 год, а тем, что выходят в этом году, надо собирать выше ожиданий, чтобы это компенсировать.

Но главное — пандемия изменила и отношение крупных студий к кинотеатральному прокату, и зрительские привычки. Сначала она породила немыслимую практику одновременного выпуска фильмов в кинотеатрах и на стримингах, из-за чего потенциальная аудитория стала предпочитать оставаться дома, чтобы посмотреть последнюю новинку в комфорте собственной гостиной. Когда стало понятно, что такой подход убийственно сказывается на сборах, от него отказались, но кинотеатральное окно необратимо сократилось.

Теперь месяц в прокате достается только самым уверенным блокбастерам, причем таким, которые все-таки требуют большого экрана: зрелищным фильмам со спецэффектами и впечатляющим визуалом (например, если в вашем фильме есть заполненный водой Колизей, бешеные носороги или летающие ведьмы, то вам повезло). Но даже от потенциальных зрительских хитов требуются высокие сборы в первый же уикенд, а если их не будет, студии не дадут фильму-неудачнику отрастить «длинные ноги», отправляя его на стриминг через три недели. Тут можно вспомнить пример «Каскадеров», которым не помогли ни трюки с погонями, ни Райан Гослинг с Эмили Блант в главных ролях.

Однако сложнее всего вот уже несколько последних лет в прокате приходится среднебюджетным лентам для взрослой аудитории: серьезным драмам и умным комедиям. Даже глядя на первую десятку самых кассовых фильмом мирового проката, нетрудно заметить, что она полностью состоит из сиквелов и продолжений: «Головоломка-2», «Дэдпул и Росомаха», «Гадкий я-4», «Дюна: Часть вторая», «Моана-2» и так далее. Исключение только все та же «Злая», да и то это не совсем оригинальный проект: фильм основан на популярнейшем бродвейском мюзикле.

Это серьезный шаг назад по сравнению с прошлым годом, когда успех «Барби» и «Оппенгеймера» заставил оптимистов поверить, что Голливуд готов вкладываться в свежие, необычные истории. Оказалось, что это не так: после забастовок и вызванного ими кризиса крупные студии боятся рисковать едва ли не больше, чем раньше, предпочитая делать ставку на уже знакомые аудитории миры и их героев. Да и сами зрители готовы потратиться на билет в кинотеатр, только если они точно знают, что их ждет, новые знакомства оставляя для стримингов.

Непопкорновое кино и фестивальные хиты вроде «Претендентов» Луки Гуаданьино в прокате проваливаются, что, в свою очередь, укрепляет кинокомпании в нежелании вообще с ним связываться. Один из самых вопиющих примеров этого года — «Присяжный номер-2» Клинта Иствуда, который студия Warner Bros. хотела было отправить прямиком на стриминг, но потом расщедрилась на ограниченный прокат в целых 50 кинотеатрах по всем США. А ведь речь идет о мощной работе прославленного режиссера, которая в прекрасной киноиндустрии прошлого стала бы одним из главных событий года.

Какой из этого можно сделать вывод? Увы, не самый утешительный. В отношении будущего года прогнозисты бокс-офиса настроены оптимистично: потенциальные хиты обещают прирост кассовых сборов. Но это опять картины с цифрами в названии: «Зверополис-2», «Аватар-3», «Миссия невыполнима-8», а еще новый «Парк Юрского периода» и новый «Супермен». А режиссерам с именем, если они не Кэмерон, звездам и зрителям, которые хотят от кино не только аттракциона, но и смысла, остаются домашние кинотеатры.

Юлия Шагельман

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