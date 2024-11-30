Зрители насиделись

Посещаемость кинотеатров после ноябрьских праздников вновь снизилась: по итогам выходных 21–24 ноября показатель составил 1,7 млн зрителей. Одновременно растет средняя стоимость билета, сейчас она составляет 410,8 руб. Участники рынка связывают тенденцию с временной остановкой показов «предсеансового» обслуживания и отсутствием детского контента в репертуарах кинозалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Из них следует, что посещаемость кинотеатров к концу ноября (21–24 ноября) вновь сократилась после пиковой посещаемости во время ноябрьских праздников (31 октября — 4 ноября) с 3,5 млн до 1,7 млн человек (при средней цене билета 410,8 руб.). Средняя цена билета за период составила 400,6 руб., а лидерами проката по сумме сборов стали: «Огниво» (375 млн руб., 40% сборов), «Руки вверх!» (108,6 млн руб., 12%), «Возвращение попугая Кеши» (91,8 млн руб., 10%).

Но уже на следующих выходных (7–10 ноября) посещаемость сократилась до 1,6 млн зрителей при повышении средней цены на билет до 402,1 руб., следует из данных ЕАИС. Лидерам по кассовым сборам за период стал проект «Любовь Советского Союза» (160,9 млн руб., 29%), фильм «Огниво» опустился на вторую строчку рейтинга (125,2 млн руб., 23%), а картина «Руки вверх!» стала замыкать тройку (46,2 млн руб., 8%). При этом средняя цена на билет 14–17 ноября продолжила расти до 413,4 руб. при посещаемости в 1,9 млн человек.

В прошлом году пиковый период также пришелся на ноябрьские праздники.

Так, в выходные 2–6 ноября кинотеатры посетило 4,3 млн зрителей. Лидером по сборам был проект «По щучьему велению» (787 млн руб., 70%), на втором месте — «Человек ниоткуда» (58,1 млн руб., 5%), на третьей строчке — короткометражный фильм «Три добрых дела» (45,1 млн руб., 4%). Под видом последнего проекта в рамках «предсеансового обслуживания» демонстрировались фильмы, не имеющие официального правообладателя в России. В «Синема парке» и «Каро» не ответили на запрос “Ъ”.

В целом в первом полугодии сборы кинотеатров выросли на 9%, до 26,1 млрд руб., сообщал РБК со ссылкой на данные ЕАИС. При этом число зрителей продолжило сокращаться: в январе--июне число проданных билетов уменьшилось год к году на 3,6% и составило 73,1 млн.

Резкое увеличение посещаемости с 31 октября по 4 ноября в этом году главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Максим Острый связывает, в частности, с стартом «теневых» показов проекта «Веном: Последний танец». По его словам, фильм привлек публику, которая не ходит на российское кино: «В сочетании с сильным "Огнивом", которое показало отличную стойкость, это дало кумулятивный эффект в посещаемости».

В прошлом году падение сборов и посещаемости после праздничных выходных было еще сильнее, говорит главный редактор Cinemaplex Рифат Фазлыев. По данным ЕАИС, к концу ноября 2023 года посещаемость упала до 1,3 млн человек. Сейчас падение может быть обусловлено временной остановкой показа «предсеансового» обслуживания в кинотеатрах, считает он. Владельцы кинозалов и дистрибутор «Централ Партнершип» (ЦПШ) договорились отказаться от проката зарубежных фильмов «предсеансового» обслуживания с 7 по 13 ноября (см. “Ъ” от 22 октября). Участники рынка связывали инициативу ЦПШ с выходом фильма «Любовь Советского Союза» от «Первого канала».

«На среднюю цену может влиять отсутствие детского контента в репертуаре, либо спад интереса к сегменту»,— объясняет Рифат Фазлыев.

Детские сеансы ставятся утром по более низкой цене, говорит он. Так, сразу после окончания каникул наступает время взрослой аудитории, и средняя цена растет — «уходит в вечерний сегмент», уточнил господин Фазлыев.

До Нового года рост средней цены на билет будет сохраняться, скорее всего, в пределах среднегодовых темпов (13% по данным ЕАИС), считает Максим Острый: «Но вот на новогодние праздники будет резкий скачок — цена преодолеет барьер в 500 руб.». После окончания каникул она снизится, прогнозирует он, но не до текущих показателей.

Юлия Юрасова