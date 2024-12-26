Связка сказок

На новогодних каникулах в российских кинотеатрах развернется уже ставшая традиционной битва двух праздничных кинорелизов, выходящих в прокат 1 января. В этот раз в противоборство вступают фильмы «Финист. Первый богатырь» Дмитрия Дьяченко и «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» Игоря Волошина. Юлия Шагельман делится впечатлениями и взвешивает шансы соперников на кассовые рекорды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перед героями «Волшебника Изумрудного города» открываются захватывающие перспективы сиквелов

Фото: Централ Партнершип Перед героями «Волшебника Изумрудного города» открываются захватывающие перспективы сиквелов

Фото: Централ Партнершип

На первый взгляд, «Финист» кажется лучше подготовленным к новогоднему сражению. Эта картина — часть популярной франшизы «Последний богатырь», завоевавшей зрительскую любовь еще до того, как сказки полностью оккупировали российские киноэкраны. Первые три фильма: «Последний богатырь» (2017), «Последний богатырь: Корень зла» (2020) и «Последний богатырь: Посланник тьмы» (2021) делались под эгидой российского подразделения студии «Дисней». При этом вторая и третья, выходившие как раз в новогодние праздники, сполна воспользовались чисто отечественной практикой «зачистки» экранов от конкурентов, недаром выпускал их лидер среди наших прокатчиков — «Централ Партнершип». Снимались они все, как и «Финист», на студии Yellow, Black & White, а режиссером был Дмитрий Дьяченко, также поставивший «Чебурашку», ставшего сияющим кассовым идеалом для любого российского продюсера.

С уходом «Диснея» из России его сменили в титрах телеканал «Россия 1» и стриминг START, но они продолжили успешно применять голливудский подход к развитию франшизы. В сентябре этого года в онлайн-кинотеатрах вышел сериал «Последний богатырь. Наследие», расширяющий вселенную сказочного Белогорья, где развивается действие фильмов. А «Финист» — это, прямо как у какого-нибудь «Марвела», спин-офф, в котором солирует герой, впервые появившийся на втором плане в «Корне зла». Правда, сам Финист (Кирилл Зайцев) поначалу скорее напоминает не честного супергероя, а отрицательного Хоумлендера из пародийного сериала «Пацаны», даже улыбка у него такая же фальшивая. Но самоирония и замах на деконструкцию привычных кинотропов всегда были заложены в «богатырское» ДНК.

Компанию Финисту составляют помолодевшая Баба Яга (Юлия Пересильд) и комический подручный Мелеха (Сергей Лавыгин) — еще одно диснеевское ноу-хау. Вместе они попадают на снимавшийся в Казахстане волшебный Восток, где их, среди прочего, встречает говорящий верблюд в озвучке Павла Прилучного. Как обычно в сказках, героям предстоит победить некоторое количество чудовищ, спасти красавицу и вырасти духовно — так, заносчивый и самовлюбленный Финист учится скромности и командной работе. Все это, конечно, не столько кино, сколько контент, особо не требующий от зрителя ни эмоционального, ни умственного подключения (более того, если начать задумываться над некоторыми поворотами, картинка складывается не очень приглядная). Но спецэффекты качественные, ритм бодрый, шутки имеются, сюжетные линии логично закругляются и при этом оставляют простор для продолжения — кажется, для успеха у зрителей этого будет вполне достаточно.

Если «Финистом» теперь занимается «НМГ Кинопрокат», то козырь «Централ Партнершип» в этой партии — «Волшебник Изумрудного города», которого компания не только прокатывает, но и произвела вместе со студиями «Кинослово», «Тритэ» и CGF. Этот фильм, естественно, тоже основан на интеллектуальной собственности с солидным провенансом, импортозамещенной Александром Волковым еще в 1939 году. И пускай мировой бокс-офис рвет мюзикл «Злая», вольная фантазия по мотивам все той же сказки Лаймена Фрэнка Баума про волшебника из страны Оз. У нас есть своя злая ведьма: Бастинда (Светлана Ходченкова), одетая как Малефисента, но с повязкой на глазу и саблезубыми тиграми, которых ни у кого из западных конкуренток отродясь не было.

Тигры, правда, нарисованы довольно коряво, а вот Трусливый Лев (озвучен Артуром Вахой) наглядно демонстрирует современные достижения компьютерной графики и выглядит как живой. Хотя и его затмевает настоящий джек-рассел-терьер в роли Тотошки (озвучен Денисом Власенко) — реплики сценаристы ему придумали туповатые, но неподдельное обаяние четвероногого артиста выручает в самых неуклюжих ситуациях.

Увы, актеры-люди, включая юную дебютантку Екатерину Червову, играющую Элли (по сценарию девочка русская, но имя ей оставили книжное), Дмитрия Чеботарева, строящего страшные рожи в роли Урфина Джюса, и Юрия Колокольникова, невыносимо страдавшего на съемках в костюме Железного Дровосека, далеко не так органичны. Да и сценарий, вроде бы следующий первоисточнику, но при этом совершенно невнятный, им никак не помогает. На экране сменяют друг друга красивые картинки (тут в роли волшебной страны выступал Дагестан), однако перемещаются герои от одной к другой совершенно механически. Даже две большие экшен-сцены — одна скорее комическая, другая очень серьезная — не сильно оживляют повествование, а скорее еще больше его тормозят. Зато авторы не упускают случая напомнить маленьким зрителям, что залипать в телефонах очень плохо (эта тема почему-то очень беспокоит отечественных кинематографистов, та же мораль проговаривалась в свежем «Домовенке Кузе»).

И уж совсем нечестным приемом выглядит финал картины, точнее, полное его отсутствие: она буквально обрывается на полуслове, и оказывается, что предыдущие 103 минуты были только предисловием к следующим частям будущей франшизы. Все расписано аж до 1 января 2029 года, когда запланирован выход «Урфина Джюса», а до этого нам обещают еще двух «Волшебников…» на все той же заветной дате в 2027-м и 2028-м. Пожалуй, только этот оптимизм и придает новогоднему прокату ощущение настоящей сказочности.

Юлия Шагельман